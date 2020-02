Da Capitano a capitano (eh già, a volte càpitano): la stretta di mano tra Totti e Salvini

Il leader della Lega non ha perso l'occasione per postare la foto sui social network

Uno è il Capitano per antonomasia, l’altro è quello che si è autoproclamato tale. Francesco Totti ha incontrato Matteo Salvini sulle nevi del Trentino Alto-Adige. Il leader della Lega, da questa mattina, sta postando dalle montagne del nord Italia, in una nota località di vacanza, tra brindisi ed escursioni insieme alla figlia. A quanto pare, però, ad alta quota, è possibile fare anche degli incontri sui generis, che poi puntualmente vengono utilizzati – non si sa quanto volontariamente dalle parti – come strumento di propaganda via social.

Francesco Totti e Matteo Salvini si incontrano in Trentino

Così, l’incontro tra Francesco Totti e Matteo Salvini, sancito anche da un cinque e da una stretta di mano, è subito diventato di dominio pubblico, grazie all’account Instagram dell’ex ministro dell’Interno. Non manca la didascalia ammiccante, ovviamente con il riferimento al ‘capitano’ appellativo utilizzato per identificare universalmente Francesco Totti (per 25 anni bandiera della Roma), ma anche indicato da Luca Morisi – spin doctor di Salvini – per presentare il leghista alle pattuglie di elettori del Carroccio.

Visualizza questo post su Instagram Il Capitano!😊 Onore a Francesco Totti👏 Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: 28 Feb 2020 alle ore 6:21 PST

Matteo Salvini è riuscito a incrociare Francesco Totti negli ultimi giorni della sua vacanza in Trentino-Alto Adige. Nei prossimi giorni, l’ex numero 10 della Roma tornerà nella capitale per occuparsi delle sue nuove società – la CT10 e la IT Scouting – che si occupano di scovare nuovi talenti calcistici in giro per l’Italia e per il mondo.