Il senatore M5S positivo al Covid: «I primi sintomi 15 giorni fa, ma pensavo fosse sinusite»

Sono due i senatori del Movimento 5 Stelle a esser risultati positivi ai tamponi sul Coronavirus. Entrambi sono attualmente in isolamento nelle rispettive abitazioni. Tutti e due hanno sintomi (ciascuno di differente entità). La Repubblica è riuscita a contattare uno dei due, Francesco Mollame, che ha racconto di aver percepito i primi sintomi circa 15 giorni fa. All’inizio non aveva dato grande importanza a quel suo malessere, soffrendo di sinusite cronica. Poi quella strana febbre alta e il Covid ufficializzato attraverso i test.

«Quindici giorni fa ho avvertito i primi sintomi. Ma soffro di sinusite, non ci ho fatto caso più di tanto. Martedì della scorsa settimana, però, mi è sopraggiunta la febbre e mi sono subito chiuso in casa, chiedendo di poter fare il tampone – ha raccontato Francesco Mollame a La Repubblica -. L’ho eseguito nei giorni successivi e lunedì mattina ho avuto l’esito». E così ha saputo di esser stato contagiato. Il senatore pentastellato ha detto di non recarsi in Senato da quasi un mese (l’ultima volta il 10 settembre) e di non aver partecipato all’assemblea del gruppo parlamentare. Neanche in video-collegamento, per via della febbre alta.

Francesco Mollame, il senatore M5S con il Covid

Ora si trova in isolamento nella sua abitazione di Alcamo, in provincia di Trapani, dalla quale non esce da martedì scorso (22 settembre). Da quando, dunque, ha iniziato ad avere febbre alta. Ma prima aveva partecipato ad alcuni incontri elettorali a Faenza e Imola (in Emilia-Romagna) dove potrebbe aver contagiato il suo collega di partito (di cui non si conosce l’identità). Il senatore pentastellato ha detto che, probabilmente, l’infezione è avvenuta quando ha dato un passaggio in auto a un suo conoscente, poi risultato positivo ai test seppur asintomatico. Ma nei giorni scorsi, quando già aveva accusato i primi sintomi lievi (scambiati per sinusite) si era recato al seggio per votare, come testimoniato dalla sua pagina Facebook.

Le condizioni di salute

Ora Francesco Mollame ha detto di aver ancora sbalzi febbrili: la temperatura di mantiene bassa durante il giorno, per poi alzarsi la sera. «Se la situazione dovesse peggiorare, sarei costretto a ricoverarmi. Ma mi auguro proprio di no. Bisogna combattere. E stare attenti, perché la malattia è davvero fra noi. E finché non ci sarà un vaccino, nessuno potrà dirsi al riparo».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Francesco Mollame)