Francesco Facchinetti si sposa e non vende

Periodo d’oro per Francesco Facchinetti. Questa sera debutta la prima serie tv di coppia 2.0 “The Facchinettis”, su Real Time per dieci puntate, con Francesco Facchinetti e la moglie Wilma Faissol protagonisti assoluti tra situazioni reali, senza copione, debolezze e sorrisi di coppia. Nelle prime due puntate i due saranno seduti dinanzi a una terapista di coppia e il resto sarà tutto da sorridere e riflettere.

Un viaggio dentro la nostra Italia che mostrerà la famiglia, con la presenza anche di Roby Facchinetti, leader dei Pooh e papà di Francesco; pieno di colpi di scena (la coppia durante le riprese ha subito anche un furto dentro la loro dimora). Il finale? Sarà lieto con Francesco che, finalmente sposerà la sua Wilma, “celebrazione” che era stata posticipata causa emergenza Covid. Ma non è tutto Facchinetti si gode il momento d’oro anche professionale, . La sua intuizione di scippare alla Warner la cantante Anamena (ex voce che in coppia con Fred De Palma, lo scorso anno, insieme hanno firmato il successo “Una volta ancora”, ndr) e affiancarla al suo assistito Rocco Hunt che li ha fatti schizzare al primo posto delle classifiche musicali, candidarsi come tormentone estivo e mettendo Hunt al centro di una trattativa esclusiva con Sony che punta forte sul ragazzo napoletano per i prossimi anni e per i prossimi progetti.

Francesco Facchinetti pronto alle nozze

E dietro questo ennesimo successo il cellulare di Facchinetti continua a squillare perché un fondo importante, straniero, vorrebbe compare, acquisire la sua agenzia New.Co. La cifra per l’acquisizione sfiora trenta milioni di euro per l’intero pacchetto ovvero: artisti e factory. Al contrario di Fedez che ha venduto per due milioni di euro il cinquantuno percento della sua di società Doom a Be., Facchinetti Ha deciso di rifiutare e andare avanti con le sue gambe, con le sue idee. Infine il manager allarga il suo “management” anche nel calcio perché da tempo segue Milinkovic Savic, calciatore della Lazio, che oggi grazie alle prestazioni in campo e alla collaborazione con Facchinetti ha sviluppato il suo valore fino a 80 milioni di euro. Altrochè figlio d’arte, Francesco vola da solo. E in futuro potrebbe anche tornare a cantare ma , guai, non come “Dj Capitano Uncino”.