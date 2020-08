Buccino (single) la più corteggiata di quest’estate

Cristina Buccino, ha deciso di proseguire queste vacanze da single, dopo aver scelto di restare amica con Andrea Iannone, la sua estate sarà in famiglia, in Sardegna, con i suoi affetti familiari. Ma gli ammiratori, famosissimi, non mancano. Soprattutto uno in particolare che in questo momento è conteso ed è amatissimo e celebre in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE > Brambilla-Zarino, ecco il bacio | FOTO

La Buccino però non cede. Un nome come rivela Giornalettismo da copertina mondiale. Nel suo futuro ci sono nuove opportunità lavorative (non farà il Gfvip) che la porteranno lontano dalla televisione… in un posto al sole completamente nuovo.