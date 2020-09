Sul programma elettorale del centrodestra nelle Marche, il personale medico diventa «personale mediocre»

Gli strafalcioni capitano, ma in campagna elettorale sono importanti anche i dettagli. E lo sa bene Francesco Acquaroli, candidato del Centrodestra nelle Marche, che si è cosparso il capo di cenere dopo un errore all’interno del programma. Invece di scrivere «personale medico» nel documento (ora ritirato) è stato scritto «personale mediocre». La colpa? Del correttore automatico (e di una non revisione del testo prima della pubblicazione) che ha portato a questa gaffe che, inizialmente, ha provocato anche una reazione molto irritata.

«Potenziare i servizi sociosanitari per soddisfare i reali bisogni della popolazione, investendo nel personale mediocre delle diverse professioni sanitarie», si leggeva nel programma elettorale (ora ritirato e modificato) del candidato del Centrodestra nelle Marche.

Francesco Acquaroli e la gaffe nel programma elettorale

Un errore riconosciuto solo dopo la pubblicazione (e le polemiche). Ed è lo stesso Francesco Acquaroli ad aver chiesto scusa per quella gaffe che ha sollevato un vespaio di critiche: «Chiaramente l’intenzione non era quella, ma durante l’ultima stesura del programma tanto è successo e mi dispiace molto. La nostra intenzione era quella di scrivere ‘…investendo nel personale medico e nelle diverse professioni sanitarie…’, ma nella reimpaginazione del testo ‘medico e’ è stato auto-corretto in ‘mediocre’».

Quella diavoleria moderna del correttore automatico

Insomma, colpa del correttore come spiega Francesco Acquaroli. Ma anche di chi non ha riletto il programma prima della pubblicazione. L’errore è evidente, tanto quanto la non volontarietà di commetterlo (per ovvi motivi, anche elettorali). Un piccolo inciampo che, però, non frena la corsa del centrodestra nelle Marche che, secondo i sondaggi, potrebbe avere vita facile nei confronti dei candidati di Centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Senza alcuna mediocrità.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Francesco Acquaroli + Programma elettorale Marche 2020)