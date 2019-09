«Renzi oggi è un problema», la confessione di Franceschini alla ministra tedesca

Dario Franceschini, questa mattina, ha incontrata l’omologa tedesca Michelle Muntefering. La ministra della Cultura da Berlino è arrivata a Milano per l’incontro internazionale della Triennale. I due sono stati seguiti dai fotografi e dalle telecamere nel corso del loro ingresso in sala. Per questo motivo, la loro conversazione è stata carpita dai giornalisti di AlaNews che stavano seguendo l’evento.

Dario Franceschini e la conversazione privata con Michelle Muntefering

La ministra tedesca ha chiesto informazioni al titolare del dicastero dei Beni Culturali in Italia in merito a Matteo Renzi e alla sua scissione organizzata all’interno del Partito Democratico. Dario Franceschini ha provato a raccontare la realtà senza simulare. «He is a big problem» – ha detto il ministro, nonché rappresentante dem a Palazzo Chigi. Un grande problema, con una frase sussurrata alla collega che, tuttavia, è stata intercettata dalle telecamere.

La scissione di Renzi spiegata alla ministra tedesca

Dopo il passaggio in corridoio, quando i due politici hanno preso posto in platea, la conversazione è andata avanti. Dario Franceschini svela alla collega Michelle Muntefering che non sa come andrà a finire la vicenda: «Loro hanno deciso di uscire dal partito senza motivo… È difficile capire le ragioni. Lui continua a sostenere il governo, ma potrebbe essere un problema». Poi, Franceschini si accorge degli sguardi indiscreti dei giornalisti e, nonostante la mano messa a ventaglio davanti alla bocca, preferisce fermarsi qui. Con un sorriso, afferma alla collega tedesca che potrebbe essere un problema continuare questa conversazione davanti ai giornalisti. La giovane ministra, allora, dichiara che a lei va bene così: «Per me è abbastanza» – e si toglie dall’imbarazzo anche lei con un sorriso.

Le parole sussurrate da Dario Franceschini riportano vagamente alla memoria quanto accaduto circa un anno fa, con la conversazione tra Giuseppe Conte e Angela Merkel in merito alla crescita di popolarità di Matteo Salvini nel corso dei primi mesi del governo Lega-M5S. In quella circostanza, mentre i due leader stavano prendendo un caffè, sono state le telecamere di Piazzapulita a intercettare il dialogo che è stato utilizzato dal leader della Lega per delegittimare la posizione di Giuseppe Conte, ora che quest’ultimo è alla guida di un governo Pd-M5S.