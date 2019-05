Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno perso il bambino

Una bruttissima notizia quella comunicata da Francesca Barra e da Claudio Santamaria. La giornalista e l’attore erano in dolce attesa: una notizia che era stata la stessa Francesca Barra a comunicare nella diretta pomeridiana del programma Non è la D’Urso di qualche settimana fa. Ora, su Instagram, è stata la stessa Francesca Barra a comunicare che ha perso il suo bambino.

Francesca Barra ha perso il bambino

La giornalista, candidata con il Partito Democratico alle elezioni politiche del 4 marzo scorso, aveva comunicato la sua gravidanza durante una lite con Lemme, in cui l’uomo che è diventato famoso con i suoi consigli nutrizionali, l’aveva preso in giro per le sue gambe. Francesca Barra si era alzata dalla poltrona per uscire dallo studio, dicendo: «Non si deve permettere, ho i miei motivi per essere così: sono una donna incinta».

Il post di Francesca Barra su Instagram e la comunicazione

Oggi, invece, 26 maggio, è stata la data in cui la coppia ha comunicato tutto il suo dolore per quanto accaduto. Su Instagram, infatti, Francesca Barra ha scritto:

«Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita – ha scritto Francesca Barra su Instagram – Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel “prima o poi si scoprirà” che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi. Perché il calore dei familiari, degli amici discreti, degli sconosciuti che però sono stati coinvolti in tante gioie – e tante fatiche – non è mai scontato o dovuto. E lo useremo come unguento in queste ore in cui stiamo facendo i conti con una perdita dolorosissima. Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla»

L’immagine scelta dalla giornalista per comunicare la triste notizia è semplicemente quella di un riquadro nero, in segno di lutto.

[FOTO dall’account Instagram di Francesca Barra]