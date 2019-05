Lemme attacca Francesca Barra sul peso, lei: «Non si permetta, sono incinta»

Non ha resistito alle offese fatte dallo stesso Lemme sul suo peso

Puntata di Live-Non è la D’Urso. Come, ormai, da tradizione i concorrenti esclusi dalla casa del Grande Fratello devono affrontare un confronto con alcuni opinionisti nello studio di Barbara D’Urso Nella giornata di ieri, è andato in scena quello tra Alberico Lemme – noto per i suoi consigli sulla nutrizione – e Francesca Barra, giornalista e già candidata alle elezioni politiche del 4 marzo scorso con il Partito Democratico.

LEGGI ANCHE > Claudio Santamaria e la foto ‘hot’ con Francesca Barra censurata da Instagram

Francesca Barra incinta, la rivelazione durante un litigio con Lemme

Francesca Barra ha criticato Alberico Lemme per le sue parole sui figli. Quest’ultimo aveva affermato, nella casa del Grande Fratello che, se fossero morti i suoi figli, non avrebbe provato dolore. Affermazioni che hanno fatto molto discutere e che erano al centro anche dell’attacco della Barra. Alberico Lemme, tuttavia, ha respinto le accuse al mittente, portando la discussione sull’offesa personale: «Guarda che cosce che hai, non potresti mai venire da me a farti dare consigli» – ha detto all’opinionista.

Francesca Barra ha risposto alle critiche sul peso

A quel punto, Francesca Barra ha perso la pazienza e ha prima provato a dire che, se si trovava in queste condizioni, era per un motivo ben preciso. Poi, è stata più esplicita: «Lei non ha il diritto di dirmi queste cose – ha affermato -. Se sono così, infatti, è perché sono incinta. E ora, scusa Barbara, ma devo andare». La Barra ha quindi abbandonato lo studio, dopo aver rivelato questo dettaglio molto personale.

Francesca Barra è sposata con Claudio Santamaria, noto attore di cinema e teatro. La loro relazione va avanti da diverso tempo e i due sono molto affiatati, come si evince dai rispettivi account sui social network. Ora, sembra che sia in arrivo anche la cicogna. Certo, dare questa notizia nel bel mezzo di un litigio non deve essere stato semplice. Ma la televisione di Barbara D’Urso lascia spazio a questa e ad altre sorprese.

[Screenshot dalla puntata del 1° maggio di Live – Non è la D’Urso]