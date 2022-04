Fox News afferma di non aver autorizzato l’account Truth Social

Abbiamo parlato molte volte delle polemiche che ruotano attorno al social network di Trump, The Truth Social, dal momento del suo lancio. Oltre ai problemi che gli utenti hanno riscontrato nello scaricare l’app – e le critiche che quest’ultima ha suscitato quando alcune testate giornalistiche statunitensi hanno fatto sapere di aver raccolto numerose segnalazioni di utenti che venivano colpiti da un ban di The Truth Social -, solo pochi giorni fa, due dirigenti chiave di Truth Social lasciavano la startup dopo il difficoltoso lancio del social. Trump, poi, furioso decideva di non postare più contenuti sulla piattaforma fino al suo successo globale. Ora c’è un nuovo problema, ed è tra Fox News e Truth Social. Pochi giorni dopo che un account verificato per Fox News è apparso su The Truth Social, un portavoce di Fox News ha fatto sapere che la rete non ha nulla a che vedere con l’account.

Un account Fox News verificato è stato individuato sull’app Truth Social dell’ex presidente Donald Trump all’inizio della settimana. Il problema è che Fox News ha dichiarato che quell’account era un account non autorizzato. Per gli investitori, sarebbe stato un vantaggio, ovviamente, l’arrivo di Fox News sulla piattaforma, dato che quest’ultima è in grande difficoltà per gli eventi che vi abbiamo raccontato di recente. Le azioni delle società che hanno preso il pubblico di Truth Social sono aumentate martedì pomeriggio, dopo che un giornalista di Axios annunciava, tramite un tweet, la semplice esistenza sull’app di Trump dell’account verificato di Fox News. Axios ha fornito lo screenshot dell’account – che sembrava ufficiale – di Fox News su Truth Social e dell’amministratore delegato dell’app, l’ex rappresentante Devin Nunes, che acclamava la presenza di Fox News sul social di Trump. Il post, poi però, veniva cancellato, ma è stato ricondotto a Fox News non solo per il simbolo di verifica sull’account Truth Social con il nome e il logo di Fox News, ma anche per il messaggio di Devin Nunes, CEO di Truth Social, che appunto dichiarava: «fantastico avere un feed RSS per @FoxNews ora IN DIRETTA qui su TRUTH! Questo si aggiunge a @OAN e @NewsMax». Peccato che il portavoce di Fox News abbia poi dichiarato ad Axio di non avere nulla a che fare con il social di Trump: «non siamo su Truth Social».

Ancora non si sa come né perché l’account Fox News sia apparso sulla piattaforma di Trump o sia stato verificato. Nel frattempo, The Hill ha contattato Trump Media & Technology Group per un commento. Come già riportato, in precedenza, da Axios, da mesi esisterebbero su The Truth Social account del genere, che spesso vengono promossi a nuovi utenti. Nessuno di questi, però, sarebbe verificato, tant’è che gli account includono un piccolo disclaimer «BOT». Facendo clic sul disclaimer, si scoprirà che: «questo account è un bot di aggregazione di feed RSS e non è gestito o affiliato con il notiziario di riferimento». In questo caso, non vi è alcuna dichiarazione di non responsabilità «BOT» sull’account di Fox News, ma Fox News afferma fermamente di non aver autorizzato l’utilizzo dello stesso sull’app di Trump. Devin Nunes, per il momento, non ha aggiunto ulteriori commenti.