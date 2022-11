Quel due pesi e due misure nel commento di Instagram alla foto di Rihanna

Quel commento di Instagram sotto la foto di Rihanna apre una riflessione necessaria su come la piattaforma tratta contenuti di nudo estremamente simili

Rihanna ha pubblicato una serie di fotografie sul suo profilo Instagram per pubblicizzare la sua nuova collezione di biancheria (Savage X Fenty) e Instagram, con il suo profilo ufficiale e verificato, ha commentato il contenuto. In questo frangente si è aperto il dibattito relativo a Rihanna Instagram e quella foto che, invece di essere stata bannata, è stata commentata in maniera positiva dal social.

Foto Rihanna Instagram: «Can an app be in love with an icon?»

«Può un’app essere innamorata di un’icona?» si è chiesto Instagram sotto la foto di Rihanna, con tanto di emoji pensieroso che riflette sulla faccenda. Un commento palesemente lusinghiero che non è sicuramente sfuggito all’attenzione degli utenti e che ha scatenato un dibattito sul celebre ban che vede le foto di nudo di donne (e solo di donne) finire nel mirino a seconda del contenuto.

Volendo mostrare i suoi capi intimi su Instagram, Rihanna ha scattato una serie di foto comparendo – in una di queste – in posa mostrando la parte posteriore del corpo senza indossare biancheria. Spesso e volentieri ci sono state polemiche relative alle fotografie pubblicate su Instagram e bannate – uno dei casi più recenti, per esempi, è quello dell’account di Pornhub su Instagram.

Due pesi e due misure di Instagram

A fine settembre è arrivata la decisione di Instagram: il profilo di Pornhub, dopo dieci anni, chiuso definitivamente. Uno dei punti chiave della protesta che Pornhub ha messo in piedi nei confronti di Instagram è che, di fatti, la piattaforma non ha definito per quale tipologia di contenuto che ha violato le norme Pornhub è stato escluso dal social network. L’interessante puntualizzazione che è stata fatta in una lettera di Pornhub a Instagram è che, di fatti, a personaggi del calibro di Kim Kardashian – e di Rihanna, appunto – viene permesso di pubblicare contenuti espliciti di tipo simile a quelli che Pornhub inseriva nel suo feed.

Contenuti che, a questo punto, non solo vengono permessi (si veda la foto di Kim Kardashian sulla copertina del magazine Interview condivisa su Instagram) ma anche incoraggiati, visto il commento del tutto positivo che Instagram ha riservato a Rihanna. Così facendo, Instagram risulta essere – come l’ha definita Pornhub – una piattaforma «poco trasparente, ipocrita e discriminatoria», quantomeno per quel due pesi e due misure adottato con contenuti visivamente molto simili ma provenienti da fonti diverse.

Da un lato c’è un noto sito porno – in un mondo ipocrita che il porno ancora lo condanna – dall’altro due top influencer, donne bellissime e ricche, che portano probabilmente molti più vantaggi a Instagram di quanto non possa fare (anche a livello di reputazione) la pagina di Pornhub.