La personalissima collezione di foto al Quirinale di Giuseppe Conte

Quante volte Giuseppe Conte è salito al Quirinale? La prima volta è datata 23 maggio 2018. In quella circostanza, il presidente del Consiglio venne convocato da Sergio Mattarella per formare il primo governo Lega-M5S. La trattativa ebbe un ostacolo sul nome di Paolo Savona indicato come possibile ministro dell’Economia. Per questo motivo, l’avvocato foggiano tornò di nuovo al Quirinale per rinunciare e rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica.

LEGGI ANCHE > Vertici conclusi, Conte è al Quirinale da Mattarella

Foto Conte al Quirinale, tutte le volte dell’avvocato con Mattarella

La prima foto di Giuseppe Conte nello studio di Sergio Mattarella lo mostra sorridente, homo novus della politica che viene immortalato per la prima volta nei palazzi delle istituzioni. Le immagini della sua rinuncia non vennero scattate all’interno dello studio di Mattarella, anche perché il presidente del Consiglio incaricato aveva davvero una brutta cera.

In pochi avrebbero scommesso su un nuovo passaggio di Giuseppe Conte al Quirinale. E, invece, eccolo lì: il 31 maggio, il presidente del Consiglio incaricato è di nuovo da Mattarella. Questa volta, sulla lista dei ministri, il nome di Paolo Savona è in una casella diversa e, pertanto, l’esecutivo M5S e Lega prese il via definitivamente. Anche per questa circostanza abbiamo una foto: Giuseppe Conte sembra già più a suo agio nello studio della Vetrata. Del resto, dopo quell’appuntamento diventerà presidente del Consiglio per la prima volta.

Poco più di un anno dopo, ci risiamo. Giuseppe Conte viene chiamato da Sergio Mattarella il 20 agosto per ricevere l’incarico. Il 4 settembre, dopo due settimane di trattative e un voto sulla piattaforma Rousseau, l’avvocato foggiano scioglie la riserva per il suo secondo incarico. Questa volta, sarà alla guida di un governo Pd-M5S. In 15 mesi, Giuseppe Conte si è fatto scattare ben cinque foto nello studio del presidente della Repubblica. È questo il vero record mondiale, altro che Rousseau.