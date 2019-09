Con Lega e Fratelli d’Italia, in piazza a Montecitorio anche Forza Nuova

Un video di Roberto Fiore per dire che Forza Nuova sarà in piazza a Montecitorio dalle ore 11 per protestare contro l’insediamento del governo del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, in seguito all’eventuale voto di fiducia di oggi e di domani. Così, accanto alla Lega di Matteo Salvini e a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, ci sarà anche il leader del movimento dell’ultradestra italiana, che ha chiamato a raccolta i propri militanti.

Forza Nuova in piazza con Lega e Fratelli d’Italia

Giorgia Meloni e Matteo Salvini avevano annunciato già nei giorni scorsi la loro intenzione di scendere in piazza per protestare contro il governo che si va formando, quello composto da Pd-M5S e LeU. Stando alle loro parole, la soluzione parlamentare che si è trovata per risolvere la crisi ha privato gli italiani del loro diritto al voto. Toni non molto diversi con cui lo stesso Roberto Fiore ha chiamato in piazza i militanti di Forza Nuova.

Il video con cui Roberto Fiore chiama a raccolta Forza Nuova

Il video, che è stato girato in una località boschiva, vede in primo piano il leader del movimento e sullo sfondo una decina di militanti a braccia conserte. «Voglio protestare contro la vergognosa manifestazione di potere e contro il tentativo di conquista del potere da parte della sinistra in Italia – ha detto Roberto Fiore dopo aver chiamato a raccolta i militanti in piazza, con tanto di tricolore -. Inizierà una grande battaglia contro l’Europa: non ci sono più partiti in Italia che non accettino l’Europa. Forza Nuova riprende questo punto saliente del suo programma: vogliamo che le patrie rendano grande la civiltà, non vogliamo questo sfruttamento dei poveri e della classe media».

La presenza di Roberto Fiore di Forza Nuova nella stessa piazza convocata da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini potrebbe risultare scomoda persino agli stessi esponenti della nuova minoranza che si opporrà alla nascita del governo Conte-2.

FOTO: screenshot del video di Roberto Fiore sulla pagina Facebook di Forza Nuova