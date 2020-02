Come andrebbe spiegata la storia dell’ex prete che ha aderito a Forza Nuova (senza saltare un passaggio)

Sta diventando molto virale la storia di un ex sacerdote «che avrebbe abbandonato la tonaca per passare a Forza Nuova». Si tratta di Luigi Cabrino, un ex sacerdote di Casale Monferrato. Ma alla storia manca un passaggio per poter essere raccontata nella maniera migliore. L’uomo infatti non ha aderito a Forza Nuova in conseguenza della sua rinuncia al sacerdozio. Quest’ultimo evento della sua vita si è verificato nel 2014, quando decise di abbandonare l’altare per tornare a fare politica. Sin da giovane aveva aderito a partiti di destra (tra cui Alleanza Nazionale e Fiamma Tricolore), ma poi aveva inaugurato un percorso che lo aveva portato al sacerdozio. Nel 2014 la svolta, l’anno scorso l’ingresso in consiglio comunale come consigliere di maggioranza.

Forza Nuova, la storia dell’ex sacerdote passato alla militanza

Dunque, non c’è stato un passaggio immediato tra il sacerdozio e l’adesione a Forza Nuova, come viene riportato su alcuni quotidiani online. La scelta di aderire a Forza Nuova, proprio nel giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe, e di diventare coordinatore locale del partito di estrema destra può essere senz’altro discutibile per una persona che ha un trascorso come quello di Luigi Cabrino, ma non è assolutamente consequenziale.

Tuttavia, l’adesione a Forza Nuova ha provocato diversi malumori a Casale Monferrato e ha provocato lo sdegno delle opposizioni in consiglio comunale, che hanno chiesto una assemblea aperta per discurere la situazione. Anche perché in consiglio comunale Luigi Cabrino non costituirà un gruppo di Forza Nuova, ma resterà nella maggioranza di centro-destra proseguendo la sua azione amministrativa.

Resta solo una domanda: è stato il sacerdozio a essere una parentesi nella militanza di Luigi Cabrino nelle file della destra (anche dell’estrema destra) oppure c’è stata qualche molla che ha spinto l’ex sacerdote a sposare, partendo da fede, speranza e carità, ideali che un tempo erano considerati irriferibili e che adesso, invece, vengono apertamente esibiti?