Per la Befana, Forza Nuova ha donato ai bambini le calze nere

«La Befana non è fascista». Inizia così la denuncia social da parte del deputato pentastellato Antonio Lombardo dopo la notizia della distribuzione di calze nere, targate Forza Nuova, da parte del movimento di estrema destra a Trappeto, in provincia di Palermo. L’iniziativa, nel giorno dell’epifania, non è piaciuta a molti e la foto di quelle calze Forza Nuova è ben presto stata diffusa sui social, provocando l’indignazione del web e non solo. Ma le critiche sono arrivate anche per la presenza dei vertici delle istituzioni del piccolo comune siciliano: sindaco e vice-sindaco.

«Il locale gruppo neofascista ha pensato bene di sfruttare la figura della befana e, soprattutto, strumentalizzare l’innocente ingenuità dei bambini, donando 100 calze nere – ha tuonato su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Lombardo -. Al di là delle mie personali considerazioni su questo vergognoso episodio, trovo veramente deplorevole la partecipazione del sindaco e del suo vice alla manifestazione di un gruppo fascista, come ad avallare questo scandaloso evento».

Calze Forza Nuova distribuite nel giorno della Befana

Il sindaco di Trappeto, Santo Cosentino, ha però replicato a queste accuse a breve giro di posta sottolineando come la distribuzione di 100 calze Forza Nuova ai bambini sia «un gesto da apprezzare al di là delle appartenenze politiche». E, poi, rincarando la dose contro chi lo ha attaccato: «Qualsiasi gesto si faccia positivo, o comunque a favore della mia comunità, verrà sempre apprezzato dal sottoscritto e dalla mia amministrazione».

La presenza del sindaco di Trappeto (Palermo)

Le calze Forza Nuova, rigorosamente nere e piene di dolciumi, sono state distribuite alla vigilia dell’Epifania da parte dei militanti e attivisti del movimento di estrema destra ai bambini di Trappeto, i provincia di Palermo. A partecipare a questa ‘donazione’, come testimoniato anche da alcune foto scattate e condivise sui social, anche il sindaco Santo Cosentino e la sua vice, Rosita Orlando.

(foto di copertina: da profilo Facebook di Antonio Lombardo, M5S)