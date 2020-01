Silvio Berlusconi dice che Forza Italia è «il partito del riscatto del Sud»

Il bicchiere non è mezzo vuoto, ma mezzo pieno. Silvio Berlusconi si è detto molto felice e ottimista per il futuro di Forza Italia dopo il risultato in Calabria con l’elezione di Jole Santelli, nonostante la clamorosa débâcle in Emilia-Romagna. Il suo partito, infatti, ha più che doppiato i consensi ottenuti dalla Lega nella punta dello Stivale. Un motivo che fa sorridere l’ex presidente del Consiglio e che lo spinge a lanciare un monito all’alleato Matteo Salvini e, di riflesso, anche a Giorgia Meloni.

«Direi che Forza Italia è il partito del riscatto del Sud, ma non può essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale – ha detto Silvio Berlusconi nella sua intervista a Il Corriere dalla Sera -. Fino ad oggi il Sud in Italia è stato umiliato da politiche clientelari o da elemosine assistenziali come il reddito di cittadinanza». Ma l’aspettativa non è solo il Meridione. L’ex presidente del Consiglio vuole tornare ad avere un ruolo di primo piano anche al Nord.

Il risultato in Emilia-Romagna, però, deve aprire un fronte di riflessione all’interno di Forza Italia. Secondo Berlusconi, infatti, il Centrodestra continua a non poter fare a meno del suo partito perché la destra «può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare». Insomma, si sente l’ago della bilancia in grado di consentire alla sua coalizione di ottenere il potere.

«Salvini non ha istinti suicidi»

Capitolo a parte merita la riflessione fatta su Matteo Salvini. Il presidente di Forza Italia fa emergere tutte le differenze tra i due modi in cui vengono ‘prese di petto’ le campagne elettorali. E sulla possibilità che il leader della Lega possa decidere di correre da solo, togliendo la stampella di FdI e FI, Berlusconi è sicuro: «Tutto si può dire di Salvini ma non che abbia istinti suicidi». Un giudizio che appare insindacabile per l’ex Cavaliere.

