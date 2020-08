I creatori di Fortnite hanno fatto causa a Apple e Google per aver rimosso l’app dai loro stores

l’azienda che produce Fortnite ha fatto causa a Apple e Google dopo che i giganti della tecnologia hanno bloccato il popolarissimo gioco online dai loro stores il 13 agosto.

Le compagnie dietro a iOS e Google Play hanno detto di aver rimosso il gioco perchè l’azienda che lo crea, Epic Games, ha violato le loro linee guida, annunciando un modo per i giocatori di compare soldi all’interno dell’app senza passare dal metodo di pagamento approvato dai due stores.

La denuncia della Epic è di circa 60 pagine, il che mostra che non si tratta di una rezione impulsiva. Uno degli avvocati che fidende l’azienda, tra l’altro, è Christine Varney, che era a capo della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia durante l’amministrazione di Obama.

Le accuse pesanti dei creatori di Fortnite a due giganti della tecnologia

La Epic ha anche rilasciato un video parodia in cui prende in giro la pubblicità iconica della Apple “1984”, dipingendo l’azienda di Cupertino come il villano della situazione e utilizzando anche lo slogan di Google “Non essere cattivo”, accusando il gigante di aver relegato il suo motto ad un pensiero senza significato. Il video-campagna è accompagnato dall’hashtag #freefortnite.

La questione è emersa quando la Epic ha annunciato che avrebbe offerto uno sconto permanente del 20% a tutti i giocatori che avrebbero comprato soldi (nella valuta del gioco) direttamente dai creatori e dagli stores.

In un post sul blog ufficiale della compagnia, Epic ha detto che i giocatori non avrebbero potuto accedere allo sconto se avessero compato dagli stores di Apple o Google.

«Al momento, quando usiamo le opzioni di pagamento di Apple e Google, loro prendono il 30%», specifica il post.

Poche ore dopo, Fortnite era già sparito da entrambi i negozi digitali. Questa non è la prima volta che ci sono problemi tra la Epic e gli app stores quando nel 2018, i creatori avevano del videogioco aveva annunciato che non avrebbero rilasciato. il gioco su Google Play ma solo sul loro sito ufficiale.