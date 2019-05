Formigli dice che Salvini ha un problema patologico con Fabio Fazio | VIDEO

Il dibattito aveva assunto dei toni un po’ troppo forti e allora Corrado Formigli ha deciso di troncarlo bruscamente. Mentre Vittorio Sgarbi attaccava la conduzione della trasmissione per i toni fortemente anti-salviniani, il giornalista ha affermato che il ministro dell’Interno non mette piede nei suoi studi almeno da due anni. E si è innescato una sorta di cortocircuito Rai-La7 sulla questione Fazio-Salvini. Diventata, a quanto pare, un triangolo con Formigli.

Formigli dice la sua sulla questione Fazio-Salvini

“Sono due anni che #Salvini non mette piede a #Piazzapulita. Caro Ministro, venga qui, così le facciamo tutte le domande. Non si capisce perché non venga qua” @corradoformigli #Piazzapulita pic.twitter.com/69H3sHxpUd — Piazzapulita La7 (@PiazzapulitaLA7) May 16, 2019

«Sono due anni che Salvini non mette piede a Piazzapulita – ha detto Corrado Formigli -. Caro Ministro, venga qui, così le facciamo tutte le domande. Non si capisce perché non venga qua». A quel punto, Vittorio Sgarbi ha fatto notare che Salvini non mette piede nemmeno a Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio. Per questo motivo, ha ricordato la polemica degli ultimi giorni, con Fazio che aveva spiegato le ragioni del rifiuto di Matteo Salvini di andare in trasmissione e con il ministro che aveva detto che non sarebbe andato ospite lì fino a quando il conduttore non si fosse ridotto lo stipendio.

Formigli dice che Fazio merita più soldi di Salvini

Sgarbi ha provocato Formigli dicendogli che Salvini non va nella sua trasmissione perché anche lui guadagna troppo. «Vabbè ma è un problema patologico quello di Salvini per Fazio – ha detto Formigli -. Se ne faccia una ragione che guadagna più di lui. Anzi, per me ha più soldi di lui perché se li merita».