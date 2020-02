Fontana, Gallera e il fuori onda sul ‘messaggino’ ricevuto da Renzi che «odia Conte» | VIDEO

Un fuori onda tra Fontana-Gallera durante la conferenza stampa in Regione Lombardia è stato pubblicato in esclusiva da La Repubblica. Il governatore della Regione e l’assessore alla Sanità parlano, pensando che i microfoni sul tavolo siano spenti, del messaggio di sostegno ricevuto da Matteo Renzi. E si parla, tra le risate, dell’odio del leader di Italia Viva nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

«Oggi mi ha mandato un messaggino di sostegno anche Renzi. Siamo arrivati proprio. È più forte l’odio di Renzi per Conte». Questa la prima parte del fuori onda Fontana-Gallera durante la conferenza stampa del 25 febbraio in Regione Lombardia. Si parla del messaggio inviato dal leader di Italia Viva al governatore. Un sms in cui si dava sostegno alle attività della Regione sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nelle zone focolaio del Lodigiano.

Fontana-Gallera, il fuori onda sul messaggio di Renzi

I due, mentre è in corso la conferenza stampa, parlano apertamente di quel messaggino che Attilio Fontana ha ricevuto da Matteo Renzi. Ma uno dei microfoni posti sul tavolo era ancora attivo e il loro dialogo è stato immortalato. Si fa riferimento alle parole del leader di Italia Viva e viene sottolineato, tra le risate, come quel messaggio sia il sintomo «dell’odio» che Renzi prova nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La discussione tra Conte e il governatore

Il tutto farebbe riferimento alla discussione a distanza tra Giuseppe Conte e Attilio Fontana avvenuta il giorno precedente sulla gestione dell’emergenza Coronavirus nell’ospedale di Codogno. E il messaggio inviato da Matteo Renzi, secondo la ricostruzione del duo Fontana-Gallera, sarebbe proprio un modo per segnare le nette distanze tra il leader di Italia Viva e il capo di Palazzo Chigi.

