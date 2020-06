De Luca chiarisce il concetto di ‘fondoschiena usurato’ riferito a Salvini: «Parlavo del fattore C» | VIDEO

Quando parlava del "fondoschiena usurato di Salvini" parlava del fattore C in politica

Le sue dichiarazioni, in particolar modo dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia, hanno spesso varcato anche i confini nazionali, rendendolo uno dei personaggi per certi versi più ammirati, per altri più criticati. L’ultima dichiarazione di Vincenzo De Luca su Matteo Salvini – in un botta e risposta perpetuo, con vista sulle prossime elezioni Regionali di settembre (anche) in Campania – ha provocato tantissime reazioni avverse. Il governatore, infatti, aveva parlato del leader della Lega definendolo un personaggio con il «fondoschiena usurato». Tantissime le interpretazioni date su quelle parole, ma oggi è stato lo stesso De Luca a chiarire.

LEGGI ANCHE > De Luca attacca Salvini che “porta seccia” per la seconda ondata di Covid-19

Rispondendo ad alcune domande press un punto stampa all’aperto, un giornalista ha detto al governatore della Regione Campania che «fondoschiena usurato» equivale a dare dell’omosessuale a Matteo Salvini. Vincenzo De Luca ha risposto con fermezza e veemenza a questa libera interpretazione, etichettando come «stupidaggini» le parole pronunciate dal cronista.

Fondoschiena usurato, la spiegazione di De Luca

«Fondoschiena usurato non vuol dire ‘omosessuale’ – ha replicato Vincenzo De Luca -. In politica esiste un fattore che si chiama il fattore C, che è quello della fortuna. ‘Usurato’ perché nel giro di un anno ha perso il 10% dei voti, dalle Europee a oggi. Tutte queste interpretazioni mitico-allegoriche appartengono a chi le fa, non a me». Insomma, il governatore della Regione Campania non ci sta a queste ricostruzioni fuori contesto delle sue dichiarazioni.

La faccia di bronzo di Salvini

Tornando a commentare le critiche ricevute dal segretario della Lega sui festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria della Coppa Italia, Vincenzo De Luca ribadisce: «Ho semplicemente detto che quando una persona organizza manifestazioni in violazione delle norme e poi fa il moralista, ha la faccia di bronzo. E mi pare normale dirlo. L’usura riguarda la consumazione della fortuna, del fattore C».

(foto di copertina: da pagina Facebook di Vincenzo De Luca)