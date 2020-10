Nuovo focolaio al Pio Albergo Trivulzio: 14 ospiti positivi al Coronavirus

Ancora una volta il Pio Albergo Trivulzio di Milano torna al centro delle cronache del Coronavirus. I risultati dei tamponi effettuati sugli ospiti della struttura meneghina nella settimana tra il 12 e il 16 ottobre hanno evidenziato 14 positività. A loro si sommano anche i contagi riscontrati su cinque dipendenti. La situazione, per il momento, è sotto controllo con la decisione dei vertici di interrompere temporaneamente i ricoveri per le cure intermedie. Visti i precedenti, il focolaio Pio Albergo Trivulzio, frequentato da molti anziani, l’attenzione resta molto elevata.

Focolaio Pio Albergo Trivulzio, 14 ospiti positivi al Coronavirus

Non è l’unica Rsa a dover fare i conti con piccoli focolai interni in questa seconda ondata di Coronavirus in Italia. Ma quanto accaduto nel corso della scorsa primavera rende rosso l’allarme. «Stante l’incremento della curva epidemica a Milano, i ricoveri in cure intermedie sono temporaneamente sospesi sino al 25 ottobre e le palestre nelle sezioni di degenza sono temporaneamente chiuse», si legge nella nota del Pio Albergo Trivulzio. E questo dopo la positività riscontrata su 14 ospiti, 11 dei quali già trasferita in alcuni ospedali.

(foto di copertina: esterno del Pio Albergo Trivulzio di Milano, da Google Maps)