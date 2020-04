Flavia Vento, dopo la domanda sul Mes, si chiede chi sia Claudio Borghi

Travolta dal dibattito politico ed economico dei giorni precedenti alla Pasqua, Flavia Vento ha fatto una semplice domanda ai suoi followers di Twitter: cos’è il Mes? Tra le risposte è arrivata quella del parlamentare della Lega Claudio Borghi, che ha provato a spiegare alla showgirl il meccanismo europeo di stabilità. Ovviamente, facendo a modo suo: «Una cassa gestita da un tuo nemico, tale Klaus, che funziona così: tutti ci mettono dei soldi, se ne ha bisogno uno che deve pagare Klaus ne prende quanti ne vuole. Se ne hai bisogno tu, puoi prelevare solo se in cambio lasci a Klaus le chiavi di casa, così può prendersi i gioielli».

Flavia Vento chiede cosa sia il Mes, le risponde Claudio Borghi

Voglio pubblicamente ringraziare Flavia Vento e Borghi per farmi rotolare per terra dalle risate e non sto scherzando

Senza di loro sta Pasqua sarebbe stata diversa. pic.twitter.com/B6rvfZY9Hn — Sarah Connor (@SarahConnor_18) April 13, 2020

Flavia Vento continua nella trollata: «Chi è Claudio Borghi?»

La risposta di Flavia Vento all’esempio illustrato da Claudio Borghi è stata «chi è Klaus?». Una frase che chiaramente ha fatto scatenare l’ironia della rete, sia per il tono utilizzato, sia per il fatto di aver spostato il discorso dal concetto originario – la definizione di Mes, appunto – all’omino dell’esempio utilizzato da Claudio Borghi.

Oggi, però, è andato in scena anche l’altro capitolo della trollata di Flavia Vento che, dopo aver fatto passare alcune ore dalla spiegazione di Claudio Borghi e aver sondato chiaramente il favore del popolo di Twitter rispetto a questo surreale dibattito, ha proseguito chiedendosi: «Ma chi è Claudio Borghi?». Ovviamente, questo tweet ha avuto le risposte più disparate. Tantissime in pochi minuti, tanto che la showgirl è stata costretta a rendere noto, quasi immediatamente, il suo intento ironico: «Come mi piace prendervi in giro». Caso chiuso? Bisognerebbe chiederlo a Klaus.