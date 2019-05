Un altro bus elettrico è andato a fuoco al centro di Roma | VIDEO

Questa mattina un principio di incendio su un minibus elettrico in via del Corso

In via del Corso è andato in scena, di nuovo, un episodio di Flambus capitolino

Oramai non fa quasi più notizia visti i ripetuti episodi che tornano a riempire continuamente le pagine della cronaca di Roma. Questa mattina, infatti, su un altro autobus elettrico della flotta Atac c’è stato un principio d’incendio. La scorsa settimana era accaduto all’altezza di via Sistina, mentre questa mattina è toccato alla centralissima via del Corso. L’autista è dovuto scendere dal mezzo e aprire il vano motore per far uscire la forte coltre di fumo e spegnere l’incendio, probabilmente partito dal surriscaldamento delle batterie. L’ennesimo Flambus capitolino.

L’autobus elettrico su cui si è innescato il principio di incendio è della linea 119. Le fiamme e il fumo hanno iniziato a circondare il minibus elettrico, ricordando molto da vicino quanto già accaduto la scorsa settimana in via Sistina. Si tratta della stessa tipologia di mezzo, a basso impatto ambientale ma che, evidentemente, è un modello che presenta delle criticità di base visto il riproporsi delle stesse situazioni e delle stesse conseguenze.

aeforte su instagram segnala ennesimo guasto della solita vettura elettrica 563 in via del corso ( non chiamatela flambus che @materia__prima s’offende)#atac rinasce (ma non oggi) pic.twitter.com/Md0TjnHEw5 — ATτACcaτi Al βus (@ATtACcatiAlBus) May 29, 2019

Flambus, nuovo bus elettrico in fiamme al centro di Roma

Non ci sarebbero stati molti disagi per i passeggeri che sono stati fatti scendere in attesa dell’arrivo di un bus sostitutivo. Resta, comunque, la necessità di garantire maggiore sicurezza ai cittadini romani che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, dato che gli episodi di Flambus a Roma continuano a essere molti e preoccupanti. Un problema che diventa ancora più grave considerando il fatto che nelle ultime due occasioni si sia trattato di minibus elettrici nuovissimi e, quindi, il problema non può essere l’usura. L’azienda dovrà monitorare con attenzione la qualità dei bus acquistati.

Undicesimo episodio da inizio anno

La stessa Atac, giovedì scorso, commentando l’episodio di Flambus di via Sistina, aveva spiegato che il mezzo sarebbe stato riparato e rimesso a nuovo per tornare operativo, spiegando con soddisfazione che gli autobus in fiamme erano diminuiti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (10 contro 20). Quello di via del Corso è l’11esimo dallo scorso gennaio. E i mezzi sono nuovi. Non si può cantar vittoria anche quando si perde.

(foto di copertina: da video di Attaccati al Bus)