Firenze, denuncia di una manifestante: «Polizia mi ha detto: ‘ti infilo il manganello nell’ano’»

Nella giornata di ieri, hanno tenuto banco gli scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti che protestavano a Firenze contro Matteo Salvini in occasione del suo comizio nella città che, il prossimo 26 maggio, andrà alle urne per eleggere il suo nuovo primo cittadino. Oggi, la pagina Facebook Firenze dal Basso ha ricevuto una segnalazione, con tanto di immagini, da parte di una ragazza che stava manifestando contro il ministro dell’Interno.

Firenze, la testimonianza della manifestante contro Salvini

«Ieri 19 Maggio durante una carica di “alleggerimento” delle forze dell’ordine di Matteo Salvini sono stata presa e trascinata fuori dalla folla, dietro ai giornalisti – ha scritto la ragazza nel messaggio indirizzato alla pagina Facebook -. Tre agenti (a cui se ne sono aggiunti 2 successivamente) mi hanno preso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi “il manganello nell’ano se non stavo ferma’”».

A supporto delle parole della ragazza non ci sono altre testimonianze, se non quelle delle fotografie che la donna ha inviato alla pagina Facebook e che sono state pubblicate. In queste fotografie si vedono diverse escoriazioni, compatibili con il racconto di quanto le è accaduto nella serata di ieri in occasione del comizio di Matteo Salvini.

Il commento della donna che si è scontrata con la polizia a Firenze

«Non dimenticherò mai – ha continuato la donna che ha raccontato la sua testimonianza – lo sguardo dell’agente che mi ha assalito. Il suo sorriso, la sua soddisfazione nell’esercitare un potere forte, mero, privo di animo, su esseri umani che lottano ogni giorno per un mondo diverso mi ha sconvolto e addolorato più di ogni altra cosa. L’umanità perduta, il sopruso sessuale su una donna, il calpestare la dignità altrui».

Racconti sulla repressione della protesta da parte delle forze dell’ordine, in ogni caso, si sono susseguiti nel corso di tutta la giornata di oggi, tanto da provocare le reazioni della stampa che ha dato ampio risalto agli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine nella città del giglio.

[FOTO dalla pagina Facebook Firenze dal Basso]