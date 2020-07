La questione del trading online ha dato il colpo di grazia alla relazione tra Casalino e Alvarez

C’era già aria di crisi in casa di Rocco Casalino. Ma adesso la vicenda del trading online ha dato il colpo di grazia alla relazione con Josè Carlos Alvarez. Il fidanzato Casalino ha parlato con Repubblica confermando la notizia della fine della storia con il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo che il quotidiano La Verità aveva pubblicato un articolo in cui parlava di approfondimenti dell’antiriciclaggio in merito alla vicenda del compagno dello stesso Casalino.

LEGGI ANCHE > Conte si è lamentato per le foto di Casalino con il fidanzato

Fidanzato Casalino: «Dopo la storia del trading online, è finita al 100%»

«L’obiettivo delle notizie che sono uscite è quello di screditare Rocco – ha detto Alvarez -, ma lui non c’entra niente. Sono stato io la vittima del trading online». La loro storia è finita al 100% ha garantito il fidanzato Casalino, anche se resta ancora per un periodo di tempo in casa del portavoce perché, dopo una relazione di sei anni – dice -, non puoi andartene di casa da un giorno all’altro.

Josè Carlos Alvarez ha detto che, dopo che Casalino ha scoperto tutta la vicenda, è stato molto duro. Ha affermato che, d’ora in avanti, dovrà trovarsi un lavoro serio, da almeno 2000 euro al mese, per permettergli di pagare un affitto, affrontare le spese e, nello stesso tempo, inviare qualche centinaio di euro alla madre a Cuba, come ha sempre fatto in quest’ultimo periodo.

Fidanzato Casalino e le ragioni della crisi di coppia

Quando ha iniziato a puntare su titoli collegati al petrolio e ha iniziato a perdere denaro su denaro, José Carlos Alvarez si è incupito: «Ho anche pensato al suicidio. Ma non ho detto niente a Rocco. Lui è sempre in giro per lavoro insieme al premier, non poteva prendersi anche questa preoccupazione. Però ha iniziato a vedermi distante. Da lì le cose non sono andate bene». Ora, invece, la fine completa della relazione.