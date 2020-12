Indagato Leali e Genovese aveva un’altra fidanzata di nome Ilenia. L’ultimo video dopo lo stupro

ATTENZIONE: Ultim’ora, indagato Daniele Leali e braccio destro di Genovese: seguirà approfondimento nelle prossime ore.

ATTENZIONE: In queste immagini c’è l’ultima uscita pubblica tra l’imprenditore, oggi in carcere, Alberto Genovese (riflesso nello specchio con alcuni amici) e la sua fidanzata Sarah Borruso, indagata perché a “conoscenza” di alcuni fatti del compagno, nonché presente anche durante alcune serate da “Animal party privati”.

LEGGI ANCHE > Genovese: tutta la verità su quel racconto di violenza

Fidanzata Genovese e nuove informazioni in merito

ATTENZIONE: Il video risale allo scorso ottobre, precisamente al 22 di ottobre! Ora. Fermatevi un attimo a ragionare. Questo video, ed è una notizia che non può essere smentita, risale al 22 di ottobre; quindi noi sappiamo che l’aggressione di Genovese alla vittima è datata nella notte tra il 10/11 di ottobre fino alle 21.43 di sera: quindi 11 giorni dopo lo stupro Genovese e la sua fidanzata, sereni sereni, se ne stanno al bar tra video, selfie, riunioni e lunch e stavano organizzando la festa della sorella di lei (ASSURDO, MA VERO).

Quindi, non servono altre parole da aggiungere.

Prima di quella data però c’è una novità che aggiorna l’aggrovigliata vicenda legata ad Alberto Genovese. Il “GeNiovese”, esattamente nel weekend a cavallo tra il 7 e il 13 settembre, è volato a Mykonos con jet privato e non da solo. Giornalettismo rivela che, mentre Genovese era fidanzato con Sarah, volava a Mykonos insieme con gli amici Daniele Leali, la compagna e un’altra ragazza di nome Ylenia Demeo. Noi avevamo già scritto alla ragazza lo scorso 20 novembre perché il suo nome appariva, spesso, tra le frequentanti del giro di Genovese. Ma non sapevamo quale ruolo avesse. Oggi che il puzzle piano piano si ricompone, abbiamo scoperto chi è Ylenia che potrebbe diventare una nuova e importante testimonianza per gli inquirenti.

Modella, bellissima, giovanissima, nata a Bari e trasferitasi a Milano. Ma soprattutto Ylenia ha trascorso con Genovese un periodo di frequentazione intima che non riusciamo a ben definire, ma possiamo affermare con certezza “duraturo” nell’ultimo periodo.

Fidanzata Genovese, il periodo di frequentazione

Inoltre possiamo affermare con assoluta certezza che anche Sarah è pienamente consapevole e a conoscenza di questa situazione. Perché la Borruso accettava le continue storie parallele del fidanzato? Era una situazione dettata da un accordo che poi sfociava nelle nottate descritte? Per questo motivo, per il suo sapere e non dire o denunciare, la Borruso è stata indagata?

Intanto possiamo affermare che la fidanzata di Genovese è stata messa in “sicurezza”. C’è chi ipotizza possa essere a Roma, ospite, dal fratello Dj. Chi invece a Milano dalla madre rinchiusa in casa. Di certo sappiamo che trascorrerà il Natale con la famiglia e con molti pensieri in testa. E in tutto questo, secondo voi, Ylenia Dimeo ha mai risposto alle nostre domande? No. Ha reso il profilo instagram privato ed è svanita. Un film già visto. Ma la testimonianza di Ylenia potrebbe davvero essere utile per capire l’ultimo periodo di Alberto Genovese passato da “Terrazza Sentimento” a “Finestra Isolamento”.