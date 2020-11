A casa di Genovese, feste fino al mattino

Il video di tre ragazze in piscina: in attesa dell'intervista a una delle tre

Tre ragazze coperte con solo il perizoma che si divertono in acqua. Ragazze di cui abbiamo oscurato i volti. Una piscina che affaccia sull’esterno, vista Duomo di Milano. Questo è solo uno dei tanti video che raccontano che cosa succedeva a casa di Alberto Genovese quasi ad ogni ora.

Feste Genovese, il video di tre ragazze in piscina

Il video in questione non è un ‘video rubato’. Successivamente spiegheremo il perché grazie a una delle protagoniste. È un video postato su Instagram dalla protagonista che parla con una didascalia orrenda: «Cazzo ridi che sei a casa di uno stupratore».

Incredibilmente anche queste parole troveranno una spiegazione che fa ancor più paura, ma si lega in modo netto con i tempi che corrono. La storia continua… Abbiamo provato a contattare Cristina, la protagonista in voce, ma ha scelto di non rispondere e di chiudere il profilo. Invece una delle tre ragazze in acqua ha parlato di quella “mattinata” nata dopo una serata al “Volt”, locale milanese dove le tre sono state abbordate. Era la notte tra il 13 e il 14 aprile del 2018…

A breve aggiornamenti.