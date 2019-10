Una accoglienza fin troppo calorosa quella che gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno riservato a Virginia Raggi. La sindaca infatti al suo arrivo alla festa per i 10 anni dalla fondazione del movimento è stata subito accerchiata dai giornalisti, ma gli attivisti l’hanno difesa, anche esagerando.

Festa dei 5 stelle, Virginia Raggi difesa dagli attivisti che contestano i giornalisti

La sindaca di Roma Virginia Raggi non ha nemmeno fatto in tempo ad arrivare nell’area riservata per la festa dei 10 anni del Movimento 5 Stelle quando è stata subito accerchiata dai giornalisti, desiderosi di porle delle domande. Ma il Movimento 5 Stelle ha più volte denunciato l’accanimento mediatico contro la sindaca, ed ecco quindi che gli attivisti si sono fisicamente messi tra la loro rappresentante a Roma e i nemici giornalisti. Urla, fischi, spintoni, schiaffi e insulti. A poco sono vale le parole di raggi, che ha tentato di calmare gli animi dei suoi attivisti difensori dicendogli «fatemi parlare un minuto con i cronisti, poi vengo a salutarvi». Niente da fare: tra i più insultati il giornalista de Le Iene Filippo Roma a cui è stato gridato più volte «venduto! venduto!». Alla fine è dovuta intervenire la sicurezza per separare gli attivisti dai giornalisti e portare Virginia Raggi nel retropalco, sperando che la sua lontananza facesse sgonfiare gli animi dei grillini.

(Credits immagine di copertina: ANSA / CIRO FUSCO)