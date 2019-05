Il social media manager del Pd si sfoga: «L’avevo detto che il Chiampa era vecchio» | VIDEO

Non l’ha presa benissimo. Federico Bottino è il social media manager del Partito Democratico che in Piemonte ha seguito passo dopo passo la campagna elettorale di Sergio Chiamparino. L’ex governatore, tuttavia, non è stato riconfermato: il Piemonte, infatti, è l’ultima regione del nord Italia a essere governata dal centrodestra. Dopo la vittoria di Alberto Cirio, infatti, il Piemonte si aggiunge a Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Federico Bottino: l’Instagram stories contro Chiamparino

La cosa non è andata giù a Federico Bottino che ha pubblicato un video in cui ricordava di essere stato profetico per quanto riguarda Chiamparino. La sua Instagram Stories recita più o meno così: «Io al Chiampa gli voglio bene alla fine della storia, ma a tutti quelli a cui in questi giorni dicevo che è vecchio e che non è vero che è il cavallo giusto, e loro dicevano che dovevo avere rispetto per i vecchi e gne gne gne… potenziali del partito: fuck off bitch!».

Come è andata a finire la storia di Federico Bottino

Alla fine, però, il video è stato rimosso dai vari account social. Critica piuttosto esplicita quella di Federico Bottino nei confronti della classe dirigente del Partito Democratico piemontese, che non hanno accettato il mood. Tuttavia, è stato categoricamente negato che, nella giornata di oggi, il social media manger della campagna di Sergio Chiamparino per un secondo mandato in Piemonte sia stato rimosso dal suo ruolo.