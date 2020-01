Un giallo che ha movimentato le acque del centrosinistra italiano, proprio alla vigilia del voto per le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Un giallo che ha rischiato di far saltare i nervi a buona parte di un elettorato che non riesce a comprendere le ragioni di partito dietro a una candidatura. Il giallo riguarda Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che di «gialli» se ne intende: del resto, è una delle punte di diamante del giornalismo investigativo del quotidiano romano e incarna al massimo livello il simbolo della lotta alla criminalità organizzata. La sua candidatura unitaria per il centrosinistra alle prossime elezioni suppletive della Camera per sostituire Paolo Gentiloni nel collegio Roma I (in seguito alla sua nomina a commissario europeo) era stata proposta da Italia Viva, da Azione e da +Europa. Ma sul suo nome, il Pd sembra aver posto il veto.

LEGGI ANCHE > La vittoria della legalità: a Ostia un murale con il volto di Federica Angeli e di altri personaggi censurati

Federica Angeli, una petizione per chiedere la sua candidatura nel collegio di Roma I

Infatti, la candidatura unitaria proposta è stata quella del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, sulla quale è stata trovata una sorta di convergenza dopo giorni di tensione. Il veto del Pd sul nome di Federica Angeli, stando a quanto è trapelato, sarebbe dovuto alla proposta iniziale avanzata, tra gli altri, da Italia Viva. Una sorta di dispetto che si è consumato ai vertici dei due partiti, in seguito alle ruggini degli ultimi tempi.

Ma queste logiche di partito non sembrano essere gradite dagli elettori. Che, spontaneamente, hanno promosso una petizione su Change.org per continuare a chiedere, nonostante l’accordo raggiunto sul nome di Gualtieri, il nome di Federica Angeli all’interno della lista unitaria che si opporrà al centrodestra nel collegio centrale della Capitale.

«Non ci può essere ragione di partito a sostegno o contro questa candidatura – si legge su Change.org -. Federica Angeli è una donna coraggiosa che con le sue battaglie, ha rappresentato e rappresenta la vittoria della forza del diritto contro quella della sopraffazione, della forza della verità contro quella dell’intimidazione, della forza della democrazia contro la forza della mafia».

La petizione punta a raggiungere, nel più breve tempo possibile, le mille firme.