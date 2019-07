La vittoria della legalità: a Ostia un nuovo murale con i volti di Federica Angeli e degli altri personaggi censurati

«Un bacione all’insalata di Marsella». Commenta così, anche con un pizzico di ironia, Federica Angeli, la giornalista di Repubblica che era stata scelta – insieme ad altre persone, simbolo della lotta alla criminalità organizzata – come soggetto di un murale da dipingere a Ostia, nel municipio X di Roma. Dopo le proteste di Casapound (di cui Marsella è esponente) e di una parte del Movimento 5 Stelle, era stato censurato il progetto iniziale dell’opera, modificato con l’oscuramento dei volti (da molti ritenuti quelli «del pantheon del Pd») e la loro sostituzione con una serie di foglie.

LEGGI ANCHE > Luca Marsella esulta per la cancellazione del murale di Federica Angeli con un cespo di insalata

Murale Federica Angeli, la retromarcia di Ostia

Oggi, la retromarcia. Una vittoria per la legalità. Federica Angeli, sui suoi canali social, condivide un comunicato stampa di Giuliana Di Pillo, minisindaco di Ostia. Quest’ultima ha deciso di concedere un nuovo spazio ai ragazzi per la realizzazione del murale originariamente censurato.

«Battaglia vinta da Ostia, dai ragazzi, dagli oltre 300 professori del territorio che si sono mobilitati e da tutti voi che avete firmato la petizione – ha scritto Federica Angeli -. La rivoluzione parte da noi. Non lo dimenticate mai. Bellissimo lottare con voi. Grazie!».

Adesso 300 ragazzi potranno disegnare i volti che preferiscono

Adesso, i 300 ragazzi che hanno fatto parte del progetto, insieme ai loro docenti e alle associazioni che avevano collaborato alla realizzazione del murale, potranno nuovamente tornare a esprimersi liberamente, ritraendo i volti che loro stessi avevano indicato come simboli della lotta alla criminalità organizzata. Tra questi, ovviamente, c’è Federica Angeli, ma ci sono anche Manuel Bortuzzo (il ragazzo che ha perso l’uso delle gambe in seguito a una sparatoria all’Axa, quartiere periferico di Roma), partigiani e altre personalità del mondo della cultura che hanno contribuito a combattere ogni tipo di mafia.

«La politica resti fuori dalla creatività dei suoi studenti – ha scritto la Di Pillo in una nota -: per questo il Municipio Roma X ha deciso di concedere, ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto artistico, una nuova parete al fine di far realizzare una nuova opera agli studenti, in piena autonomia, finanziata da questa amministrazione».

(FOTO del murale Federica Angeli a Ostia – pagina Facebook della giornalista di Repubblica)