Cos’è e come funziona il Foglio di Servizio Elettronico per NCC

A partire dal prossimo 3 gennaio 2025, tutti gli operatori dei servizi di “Noleggio con Conducente” dovranno dotarsi del Foglio di Servizio Elettronico. Si tratta di uno strumento digitale che va a sostituire quello fisico, al cui interno non devono essere inseriti solamente i dati relativi a chi guida una vettura destinata a questo servizio di mobilità, ma anche quelli dei passeggeri che pagano per uno spostamento utilizzando questi mezzi (compresi gli Uber). Ma cos’è, come funziona e come impatta sui dati personali il FDSE NCC?

Nell’analisi dell’imminente introduzione – a partire dal prossimo 3 gennaio – del FDSE (Foglio di Servizio Elettronico) per gli NCC, appare abbastanza evidente come non ci sia un bilanciamento tra la tutela della privacy e l’esigenza dello Stato di prevenire – attraverso il controllo – eventuali abusi nel settore del cosiddetto “Noleggio con Conducente”. Non siamo in una fase pandemica – come accadde solo qualche anno fa con il COVID, quando inevitabilmente la tutela della Salute pubblica prevaricò quella relativa alla protezione dei dati personali con il controllo e la limitazione degli spostamenti -, per questo motivo appare del tutto illogico che un governo abbia dato vita a un qualcosa di così poco giustificato in materia di protezione della privacy.

FDSE NCC, cos’è e quali dati saranno raccolti

Si parte dall’accesso alla piattaforma RENT a cui devono registrarsi tutti gli operatori della categoria “Noleggio con Conducente”. Per farlo, “basterà” accedere con SPID o CIE all’interno della sezione dedicata nel sito “Portale dell’Automobilista”. Da lì, si può procedere con la registrazione dei dati richiesti:

il numero dell’autorizzazione

il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione

la data di emissione dell’autorizzazione

la data di scadenza dell’autorizzazione (facoltativo)

la modalità di conseguimento dell’autorizzazione, di cui all’Allegato A, punto f), del D.M. 2 luglio 2024, n. 203

la tipologia di veicolo

la targa del veicolo

il numero di telaio del veicolo

l’indicatore del veicolo (veicolo principale o sostitutivo).

Ma i reali problemi arrivano quando si entra in un aspetto specifico del FDSE NCC, ovvero la raccolta dati (che rimarranno nel sistema per ben tre anni) relativi ai committenti – ovvero chi paga per usufruire di questo servizio – o di chi lo utilizza. Infatti, come specificato all’interno del decreto, bisognerà inserire anche i dati relativi all’utente (nome, cognome e codice fiscale) – che sia l’utilizzatore o il fruitore finale – e tutti i dati relativi al “viaggio”: dal punto di partenza a quello di arrivo, con tanto di orari. E vale sia per chi prenota e paga il servizio, sia per chi lo utilizza attraverso una prenotazione fatta da altri.