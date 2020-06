Quali sono tutte le tappe della fase 3 previste dal dpcm

La bozza del dpcm sulla fase 3 è ormai pronta e prevede una serie di nuove date per avviare varie attività che, fino a questo momento, erano state interdette a causa del lockdown. Ripartono già dal 12 giugno, infatti, le competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse. L’attività sportiva è consentita con la distanza di almeno 2 metri. Sono consentite le attività nei comprensori sciistici con l’ok delle regioni.

Fase 3, tutto pronto per il dpcm: la data del 25 giugno

Per gli sport di contatto non di interesse nazionale la nuova data sarà quella del 25 giugno. Il tutto, però, dovrà essere avallato dalle giunte regionali, che dovranno dare il via libera per le singole situazioni, a seconda della curva epidemiologica. Dal 15 giugno, invece, riaprono cinema, teatri e concerti, sempre con l’obbligo di mascherina e distanziamento. Per quanto riguarda i luoghi all’aperto, il numero massimo consentito sarà di 1000 spettatori, mentre sarà di 200 spettatori per gli spettacoli in luoghi chiusi.

Riaprono le sale giochi, le sale scommesse e bingo, mentre le manifestazioni sono consentite, come fino a questo momento, solo con forma statica e distanziamento sociale. Nel decreto si ricorda che i musei sono aperti nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Si può fare visita ai propri cari nelle RSA, ma con modalità di accesso specifiche indicate dalla direzione sanitaria.

È prevista la quarantena per chi proviene dall’estero, eccetto per i cittadini dei Paesi Ue, dell’area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano, per il personale viaggiante, diplomatico, sanitario, per i lavoratori transfrontalieri. Chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve sottoporsi alla quarantena se resta per un periodo inferiore a 5 giorni. Fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi Ue, Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Andorra.

Fase 3, tutto pronto per il dpcm: la data del 15 luglio

Fino al 14 luglio sono sospesi i servizi da crociera delle navi battenti bandiera italiana restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.