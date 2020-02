La farmacia di Milano che regala gel disinfettante «fatto in casa» nei suoi laboratori

Avrebbero voluto anche agevolare i propri clienti con la tessera fedeltà della farmacia Smeraldo, inserendo il gel disinfettante fai-da-te all’interno di alcune boccette. Ma i flaconi non si trovano e allora è stato lanciato l’appello: portate i vostri e noi li riempiremo. Gratis. La Farmacia Smeraldo di Milano ha deciso di superare in questo modo l’emergenza coronavirus e la penuria (con relativo rincaro dei prezzi) dei gel disinfettanti tradizionali.

LEGGI ANCHE > La paura del coronavirus e il folle rincaro dei prezzi dell’Amuchina

Farmacia Smeraldo distribuisce gel disinfettante fatto nei propri laboratori

All’interno del suo laboratorio, infatti, ha realizzato un prodotto fai-da-te con base alcolica del 70%. L’applicazione alla farmacia delle tante ricette (alcune davvero efficaci, altre meno) che si stanno diffondendo sui social network. «Per i nostri clienti che si presentano in farmacia con la nostra card fedeltà in omaggio 80 millilitri di gel disinfettante realizzato nel nostro laboratorio con base alcolica al 70% – ha detto il titolare della farmacia in via Montegrappa a Milano, Giuseppe Piccarreta -. Ci sarebbe piaciuto poter regalare flacone e disinfettante insieme, ma i contenitori sono quasi introvabili: venite con il vostro flacone e lo riempiremo».

Un gesto che davvero aiuta, sebbene con un piccolo contributo, a rendere più vivibile la situazione d’emergenza all’interno della quale si sta trovando Milano in questi giorni, con il centro abitato svuotato, con i lavoratori che prestano la propria opera da casa, con le scuole chiuse e con il coronavirus alle porte. «Appena disponibili i contenitori riceverete la confezione completa – hanno fatto sapere dalla farmacia -. Questo preparato è semplice ed efficace e garantisce la giusta pulizia delle mani come da disposizioni regionali. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento».

Nei giorni scorsi si è registrato un vero e proprio consumo eccessivo di Amuchina e di altri gel disinfettanti. I prezzi di questi prodotti sono schizzati alle stelle, soprattutto negli store online. Per questo motivo, da qualche giorno, sono circolate tante ricette per crearli in casa. Non tutte, però, si sono rivelate efficaci o attendibili. Il gel disinfettante offerto in farmacia, da questo punto di vista, rappresenta una garanzia.

FOTO dalla pagina Facebook di Gianni Recondito Giudici