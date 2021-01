Davide Faraone non ci sta. Il capogruppo di Iv al Senato, con un post su Facebook, ha risposto agli haters che avevano paragonato alcuni componenti di Italia Viva – tra cui Matteo Renzi e Maria Elena Boschi – ai sette nani: “Potete dirci irresponsabili, folli, inaffidabili, bulli, distruttori… scriveteci insulti, parole d’odio, riversate su di noi tutto il veleno che avete dentro ma non utilizzate mai, ripeto meglio, non permettevi mai di utilizzare la disabilità, in questo caso il nanismo, per la vostra sporca propaganda social contro di noi. Non ci restiamo male se in questo fotomontaggio ci siamo noi, ci fa male pensare che, mentre per noi la disabilità è ricchezza, per voi è disprezzo e vi descrive per quello che siete: disumani nei confronti di tutte le persone fragili. Vergogna“, ha scritto Faraone sul social network, postando anche la foto in questione.

In un’intervista rilasciata a Fanpage, Faraone ha detto: «Noi abbiamo chiesto al presidente del consiglio finalmente di occuparsi di sciogliere alcuni nodi che sono irrisolti all’interno della maggioranza di governo. Se il presidente del consiglio pratica questa strada noi ci siamo, se invece si vogliono evitare questi problemi, per tenere insieme una maggioranza raccogliticcia che non risolve i problemi del paese, pazienza. Noi decideremo, sicuramente avremo una posizione differente nei contenuti e poi vedremo anche nella forma e nella sostanza da quella che è la posizione dei sovranisti. Noi abbiamo mandato a casa Salvini, non ci abbiamo mai governato quindi mai creeremo le condizioni perché Salvini possa tornare al governo, poi le formule le vedremo. Il Paese ha bisogno di un governo solido, per questo percorso Italia Viva ci sarà fino all’ultimo momento».

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA FACEBOOK/DAVIDE FARAONE]