Una famiglia rom ha sporto denuncia presso i carabinieri di Tor Bella Monaca a Roma dopo aver ricevuto minacce da parte dei residenti vicino alla casa popolare a loro assegnata che gli hanno impedito di entrare nell’abitazione.

Famiglia Rom rinuncia alla casa popolare dopo le minacce dei residenti

Alla famiglia rom era stata assegnata una casa popolare in via Santa Rita da Cascia, nella zona Torre Gaia di Roma. Al loro arrivo però hanno trovato un gruppo di cinque-sei persone intenzionate a impedirgli di entrare. Con insulti e minacce, il gruppo formato da residenti della stessa zona, è riuscito a far desistere la famiglia che ha deciso di rinunciare all’abitazione. Non prima però di aver denunciato quanto accaduto ai Carabinieri. Dopo aver lasciato la strada della casa assegnatagli, la famiglia si è recata alla caserma dei carabinieri di Tor Bella Monaca, riportando quanto accaduto e sporgendo denuncia. Le forze dell’ordine si sono quindi recate sul luogo, ma la protesta organizzata dai residenti si era già conclusa: ora indagano.

(credits immagine di copertina: foto generica volante carabinieri Pixabay License)