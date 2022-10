Facebook UK paga un’imposta sulle società di £29m nonostante le vendite record di £3.3 mld

Le operazioni di Facebook nel Regno Unito hanno pagato 29 milioni di sterline di imposte sulle società lo scorso anno, nonostante abbiano registrato un record di 3,3 miliardi di sterline di vendite, mentre la sua retribuzione media del personale è salita a 262.000 sterline. È quanto riportato su un articolo pubblicato sul Guardian.



Gli ultimi resoconti della società di social media per il suo braccio con sede a Londra hanno mostrato che il reddito lordo degli inserzionisti è aumentato di oltre il 37% lo scorso anno da £ 2,4 miliardi a £ 3,3 miliardi. La sua società madre, Meta, che possiede anche Instagram e WhatsApp, è il secondo attore nel mercato della pubblicità digitale del Regno Unito, dopo Google. Il deposito della Companies House per Facebook UK, che si descrive come un fornitore di supporto alle vendite, servizi di marketing e supporto tecnico per il gruppo Meta, ha registrato lo scorso anno un utile ante imposte di 229,5 milioni di sterline. Questo è aumentato di oltre un quinto rispetto ai 190 milioni di sterline realizzati dalla società nel 2020. La società ha pagato 29,8 milioni di sterline di imposta sulle società nel Regno Unito l’anno scorso, in calo rispetto ai 36,7 milioni di sterline pagati l’anno prima. Facebook ha dichiarato di aver speso 1,8 miliardi di sterline in supporto alle vendite, servizi di marketing e servizi di supporto tecnico. L’onere fiscale di Facebook UK è stato di 69,7 milioni di sterline l’anno scorso, tuttavia le detrazioni, incluso un credito d’imposta di oltre 32 milioni di sterline, significavano che la società ha pagato molto meno. “Nell’ultimo anno abbiamo continuato a investire nel Regno Unito, inclusa l’apertura di un nuovo campus per uffici a King’s Cross [a Londra]”, ha affermato un portavoce di Meta. “Sebbene l’anno scorso abbiamo pagato 8,52 miliardi di dollari [7,65 miliardi di sterline] di imposte sulle società a livello globale e la nostra aliquota fiscale effettiva media nell’ultimo decennio è stata di circa il 20%, secondo le norme attuali la stragrande maggioranza di questa viene pagata negli Stati Uniti”. Mentre Meta sta ora valutando tagli di posti di lavoro a causa di un rallentamento della crescita tra le grandi aziende tecnologiche, l’anno scorso la sua attività nel Regno Unito era in piena attività di assunzioni. La sua forza lavoro è cresciuta del 37% da 3.745 a 5.148 dipendenti poiché l’operazione ha concordato l’affitto di due nuovi siti di uffici e ha esteso un contratto di locazione esistente a Londra. Di conseguenza, il conto del personale di Facebook UK è salito del 46% su base annua a 1,35 miliardi di sterline, con il personale che ha ricevuto 458 milioni di sterline in pagamenti basati su azioni. Il personale dell’azienda nel Regno Unito ha guadagnato una media di £ 262.000 ciascuno l’anno scorso, un aumento del 6% rispetto alle £ 247.400 dell’anno prima. Come i suoi colleghi tecnologici Amazon e Google, Meta è spesso oggetto di critiche per il fatto che non paga abbastanza tasse nel Regno Unito. Gli analisti di Insider Intelligence stimano che in totale Meta abbia preso 6 miliardi di sterline di spesa pubblicitaria nel Regno Unito l’anno scorso. Nel 2020, il Regno Unito ha introdotto una tassa sui servizi digitali, che preleva il 2% delle entrate lorde e mira a prendere di mira le grandi aziende digitali che realizzano enormi entrate ma registrano profitti relativamente bassi. L’anno prossimo sarà sostituito da un nuovo sistema fiscale globale dopo che l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha mediato un accordo tra 136 paesi che porterà le grandi multinazionali a pagare le tasse nei paesi in cui operano e a impegnarsi a un’aliquota minima dell’imposta sulle società del 15%. “Sebbene paghiamo il livello di tasse richiesto dalle norme fiscali internazionali, comprendiamo che c’è frustrazione per il modo in cui le società multinazionali vengono tassate e abbiamo chiesto da tempo una riforma del sistema fiscale globale”, ha affermato il portavoce di Meta. “Ci auguriamo di vedere ulteriori progressi nell’attuazione dell’accordo fiscale dell’OCSE, il che potrebbe significare che aziende come Meta pagheranno più tasse e in luoghi diversi”. All’inizio di questa settimana, è emerso che Google ha pagato 200 milioni di sterline di imposta sulle società nel Regno Unito su utili ante imposte di 1,1 miliardi di sterline nei 18 mesi fino alla fine di dicembre. La società ha registrato un fatturato di 3,4 miliardi di sterline per il periodo. Gli analisti di Insider Intelligence stimano che Google, che possiede anche YouTube, ha realizzato un fatturato totale di 8,6 miliardi di sterline nel Regno Unito l’anno scorso. Gli oltre 5.700 dipendenti di Google UK hanno guadagnato una media di oltre £ 385.000 ciascuno nel periodo di 18 mesi, in parte grazie a quasi £ 1 miliardo di pagamenti basati su azioni.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]