Nella tarda mattina di giovedì 6 giugno diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti del social network Facebook. Il sito Downdetector conferma i malfunzionamenti in tutta Europa. Dopo circa un’ora e mezza, Facebook ha ripreso a funzionare.

Facebook Down: il social network smette di funzionare per circa un’ora e mezza

Giugno non è un buon mese per Facebook: negli primi giorni del mese in corso infatti diversi utenti hanno più volte segnalato di avere problemi di accesso e pubblicazione sulla piattaforma. L’ultimo #facebookdown è andato in scena questa mattina, ma dopo circa un’0ora e mezza il social ha ripreso a funzionare. Sulla pagina per i developers infatti si annuncia la risoluzione del problema.

A confermare i malfunzionamenti del social network Facebook è il sito DownDetector, che raccoglie segnalazioni da tutto il mondo. Il social network ha cominciato ad avere problemi nella tarda mattina di giovedì 6 giugno intorno alle 11, e dai grafici del sito risulta evidente un picco di segnalazioni. L’80% riguarda l’utilizzo della piattaforma in generale, mentre solo il 20% riscontra problemi di utilizzo attraverso l’applicazione da mobile. Dalla mappa pubblicata su Downdetecor.it si evince che le zone in cui sono stati riscontrati più problemi sono sopratutto il nord Europa, con un picco nel Regno Unito nella zona di Londra e in Francia.

Come succede ogni volta che il social di Mark Zuckerberg riscontra problemi, gli utenti si spostano su Twitter, dove l’hashtag #facebookdown è tornato di tendenza. Molti utenti twittano di avere problemi con le condivisioni, mentre altri parlano dell’assenza di anteprima dei loro post. Come sottolinea anche un altro utente, ultimamente Facebook sta riscontrando spesso problemi sul suo funzionamento.

