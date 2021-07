Facebook risponde alle accuse di Biden: «È andato oltre il dito puntato»

Il numero uno della Casa Bianca, rispondendo a una domanda di un giornalista, ha accusato i social di non fare abbastanza per fermare la disinformazione sui vaccini. E lo ha fatto a modo suo dicendo: "Stanno uccidendo le persone"

Utilizzando un gergo social, possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti l’ha toccata piano (anzi, pianissimo) nei confronti dei social network. Un po’ come avvenne per la sua dichiarazione contro Vladimir Putin, il numero uno della Casa Bianca si è scagliato contro le piattaforme che non riescono a fermare tutta quella disinformazione sui vaccini anti-Covid (e sulla pandemia). Un nervo scoperto che ora ha provocato la piccata replica di Facebook contro Biden, con Menlo Park che sottolinea come il Presidente sia andato oltre il dito puntato.

«In un momento in cui i casi di COVID-19 sono in aumento in America, l’amministrazione Biden ha scelto di incolpare una manciata di società di social media – ha scritto il vicepresidente dell’Integrity di Facebook in un post pubblicato sul blog del social network -. Sebbene i social media svolgano un ruolo importante nella società, è chiaro che abbiamo bisogno di un approccio dell’intera società civile per porre fine a questa pandemia. E i fatti, non le accuse, dovrebbero aiutare a informare su questo sforzo. Il fatto è che l’accettazione del vaccino tra gli utenti di Facebook negli Stati Uniti è aumentata. Questi e altri fatti raccontano una storia ben diversa da quella promossa dall’amministrazione nei giorni scorsi».

Facebook contro Biden dopo le accuse sulle fake news sui vaccini

Questa è una parte della risposta di Facebook contro Biden. Il Presidente degli Stati Uniti, nei giorni scorsi, si era reso protagonista di una risposta a una domanda fatta da un giornalista di NBC News. Una replica che aveva già fatto indignare i vertici di Menlo Park. Il tutto riassunto in pochissimi secondi immortalati in un filmato.

NBC’s @PeterAlexander: “What’s your message to platforms like Facebook [regarding COVID misinformation]?” President Biden: “They’re killing people.” pic.twitter.com/TIaoeESMdk — The Recount (@therecount) July 16, 2021

“Stanno (le piattaforme social come Facebook, ndr) uccidendo le persone – ha tuonato il numero uno della Casa Bianca -. L’unica pandemia che abbiamo è tra i non vaccinati e stanno uccidendo le persone». Parole che non sono piaciute a Menlo Park che ha spiegato come dall’aprile del 2020 – quindi dai primi mesi della pandemia conclamata – siano state avviate diverse collaborazioni per utilizzare la piattaforma social come veicolo di raccolta dati (tramite sondaggi) sul virus. Inoltre, Facebook spiega di aver intensificato il suo lavoro di monitoraggio proprio per identificare, etichettare e, in alcuni casi, rimuovere tutti qui contenuti disinformativi sia sulla pandemia che sui vaccini.