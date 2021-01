Per evitare rischi e il ripetersi di situazioni come quella di Capitol Hill

Facebook ha deciso di bloccare tutti gli eventi programmati per il giorno dell’inaugurazione della presidenza di Joe Biden (il 20 gennaio) a Washington, fra la Casa Bianca e il Campidoglio. Lo ha comunicato la stessa rete sociale Usa. L’obiettivo è quello di evitare che il social network venga nuovamente utilizzato per organizzare manifestazioni di rivolta come quello che hanno dato vita all’assalto a Capitol Hill lo scorso 6 gennaio.

Ma non è tutto: Facebook sta anche analizzando tutti gli eventi fin qui organizzati per quella data, rimuovendo dai propri server tutti quelli che l’azienda ritiene possano violare alcuni standard o essere ritenuti rischiosi. E ancora: verrà impedito a tutti gli account stranieri di creare eventi negli Stati Uniti.

Ma cosa succederà il 20 gennaio? Ci sarà l’Inauguration Day. Innanzitutto, Donald Trump lascerà Washington e la Casa Bianca la mattina di quel giorno, prima del giuramento del nuovo presidente Joe Biden. Biden diventerà il 46esimo presidente della storia degli Stati Uniti d’America. Sulla pista della base verrà organizzata una cerimonia di addio con tanto di red carpet, banda militare e 21 salve di cannone.

Prima di essere bandito da Twitter, Trump aveva twittato che non sarebbe stato presente all’insediamento del suo successore. Trump parteciperà invece ad una cerimonia di saluto alla Base militare di Andrews, vicino Washington, dove si trova l’aereo presidenziale Air Force One. Nessun presidente uscente ha partecipato ad una simile cerimonia durante il giuramento del successore. George W.Bush ha salutato le truppe alla base di Andrews dopo aver assistito all’insediamento di Barack Obama. Normalmente, il presidente uscente e la moglie assistono al giuramento del presidente eletto. Poi vengono trasportati in elicottero ad Andrews, dove salgono a bordo di un aereo di Stato che li porta nella nuova destinazione da loro scelta come privati cittadini. L’ultimo presidente a saltare l’insediamento del successore è stato Andrew Johnson nel 1869 (anche lui come Trump sottoposto a procedura d’impeachment, si salvò per un solo voto).

