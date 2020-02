Fabio Volo torna a parlare del coronavirus e lo fa in occasione della conferenza stampa di Onward, nuovo gioiellino d’animazione Disney Pixar in cui presta la voce al papà dei protagonisti. Lo scrittore e speaker radiofonico nella giornata di ieri aveva spiegato che a suo avviso ci sono aspetti positivi sul coronavirus, oggi invece ha concentrato durante il suo intervento le preoccupazioni sulle ripercussioni economiche dell’emergenza:

“Io vengo dal focolaio, sono il vostro paziente zero – ha scherzato, per poi tornare serio – La situazione su da noi è surreale, siccome è la prima volta che capita una cosa di questo genere è difficile fare valutazioni. Ieri sera ero dalla Gruber, quindi devo dire di essermi informato sulla gravità del coronavirus. La mortalità è molto meno grave di quello che sembra ascoltando i tg. Ormai so i dati a memoria: fino a 9 anni 0, poi da 9 a 19 anni 0,1, finché arriviamo oltre agli 80 al 14%”.