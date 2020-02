Fabio Volo e il coronavirus che è una buona occasione per capire lo stile di vita delle persone

Ha parlato del coronavirus come buona occasione per capire lo stile di vita delle persone

Non mancano le posizioni sui generis sul coronavirus in Italia. Nel corso della puntata di Otto e Mezzo di Lilli Gruber andata in onda il 24 febbraio, oltre a Vittorio Sgarbi, Annalisa Cuzzocrea e il virologo Pregliasco, c’è anche lo scrittore Fabio Volo. Quest’ultimo è intervenuto in qualche occasione per raccontare della propria esperienza di abitante di Milano ai tempi del coronavirus. L’ultimo suo intervento, in ogni caso, è particolarmente originale.

Fabio Volo sul coronavirus: «Buona occasione per capire lo stile di vita delle persone»

«Fatemi dire una cosa un po’ così – ha detto Fabio Volo -. Alla fine, il coronavirus può essere una buona occasione per capire lo stile di vita delle persone. Da qualcosa di negativo è opportuno cogliere i lati positivi. Magari il coronavirus ci sta facendo scoprire che qualcuno di noi conduce uno stile di vita negativo e poco salutare, anche a livello di alimentazione. E poi, chissà, magari abbiamo imparato dopo anni che lavarci le mani può essere importantissimo per salvaguardare la salute».

Il paragone utilizzato da Fabio Volo per rafforzare questa sua convinzione è tratto dalle fiabe: «Qui è come la storia dei tre porcellini – ha detto -, cascano solo le prime case, le più deboli». Ovviamente, il riferimento non è ai morti del coronavirus – è bene precisarlo per alcune interpretazioni fantasiose che stanno circolando sin da subito sui social network – ma al discorso delle cattive abitudini (anche di carattere alimentare) degli italiani.

FOTO dalla puntata del 24 febbraio di Otto e Mezzo su La7