Fabio Fognini e il mondo «matto» del calcio che vuole ripartire perché «insegue solo il business»

Il tennista sanremese non usa mezzi termini per parlare della situazione

Nella vulgata comune, anche durante questa fase di emergenza sanitaria, sembra che uno dei principali e più impellenti problemi nel nostro Paese sia la ripresa dei campionati di calcio. Fabio Fognini non usa mezzi termini per definire le posizioni di chi non vede l’ora di far ripartire la Serie A, sottolineando come anche tutti gli altri sport abbiano deciso – come inevitabile – di fermarsi vista la situazione. Il tennista ligure sottolinea come di fronte ai morti non possa passare la linea dell’egoismo da business.

«Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone- ha detto Fabio Fognini nella sua intervista rilasciata a Il Corriere della Sera -. Scherzano con la salute delle persone, inseguono solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai». Insomma, il 32enne tennista italiano ha le idee ben chiare: no alla ripresa degli sport – con particolare riferimento al calcio – fino a che la situazione non sarà tornata alla normalità.

Fabio Fognini critica il business del mondo calcio

Fognini ha detto di aver parlato anche con molti calciatori, ma anche con alcuni suoi colleghi tennisti. La sua posizione sembra essere piuttosto netta anche per il prosieguo dell’attività agonista fino alla fine dell’anno in corso: «Io ho una mia idea: nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori. Va bene il discorso economico, ma io finché non sono sicuro al 110% non mi muovo. Perderò punti e soldi? Pazienza».

Il ritorno di Flavia Pennetta?

Il tennista, oltre che per i suoi successi in campo, è noto anche per il suo matrimonio con Flavia Pennetta. Ridendo e scherzando, Fognini ha sottolineato come stia cercando di convincere la moglie a un ritorno in campo nel 2021, come fece Kim Clijsters. E dice di aver già contattato Corrado Barazzutti e Francesca Schiavone per approntare un piano di allenamenti e una lista di tornei.

