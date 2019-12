Ex-Ilva, per restare a Taranto ArcelorMittal chiede 4700 esuberi

4700 esuberi entro il 2023: è la richiesta avanzata da Arcelor Mittal come condizione per non lasciare il complesso Ex Ilva di Taranto. Pur presentando un nuovo piano, il numero dei licenziamenti resta lo stesso, e i sindacati promettono battaglia.

4700 unità in meno, di cui 2.900 devono essere tagliate immediatamente già nel 2020, il restante entro il 2023. In cambio, un aumento di produzione da 4.500 tonnellate di acciaio a 6.000, con la sostituzione del forno Afo2 nel 2023 con uno elettrico, a minore impatto ambientale e occupazionale. Arcelor Mittal gioca a carte scoperte e spiazza il Governo con le sue slide mostrate ieri al Mise.

Stefano Patuanelli si è detto «deluso» dai «passi indietro» fatti dall’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli, Lucia Morselli, che a sua volta ha lanciato una controproposta per rendere lo Stato «presente» nella nuova Ilva. «La strada è stretta, in salita» ha commentato il senatore, spiegando che il Governo farà le proprie proposte nelle prossime ore: «Siamo molto cocciuti, cerchiamo di stare al tavolo e di arrivare all’obiettivo finale, garantire una produzione siderurgica all’avanguardia con nuove tecnologie, sviluppando interventi sul territorio». «Ma – continua- entro il 20 dicembre dobbiamo avere chiaro se siamo in grado di andare avanti oppure no. Se la posizione è questa ed è rigida, non credo che ci saranno le condizioni per trattare».

Intanto preannunciano battaglia i sindacati, i cui rappresentanti erano presenti alla presentazione al Mise. Il piano è stato giudicato «irricevibile» ed è stato annunciato un nuovo sciopero per il 10 dicembre. «Gli esuberi stimati da ArcelorMittal nel nuovo piano industriale 2020-2024 sono irricevibili – ha dichiarato Annamaria Furlan, leader Cisl – considerando anche che con i mancati rientri al lavoro e i lavoratori in amministrazione straordinaria si arriverebbe a una quota compresa tra 6.300 e 6.700 esuberi». «Questo non è un piano industriale – ha poi incalzato Maurizio Landini, segretario generale Cgil – ma un progetto di chiusura dell’Ilva: abbiamo un accordo firmato nel 2018 che prevede 8 milioni di tonnellate e quella è la base da cui partire».

