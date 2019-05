Se le Europee assomigliano alle battaglie per il potere di Game of Thrones

Il 19 maggio si chiuderà un’era: quella de Il trono di Spade. L’ultima e conclusiva puntata andrà in onda la domenica precedente di un altro appuntamento importante, quello con le elezioni europee. Due eventi che sembrano non avere nulla a che fare l’uno con l’altro, ma che a uno sguardo più approfondito hanno qualche punto in comune. Uno su tutti: non si ha la più pallida idea di come andrà a finire e chi governerà.

Europee Game of Thrones, una proposta di parallelismo

Una cosa è certa, per entrambi: il Nord resterà per i fatti suoi. Se nella serie televisiva abbiamo Sansa Stark che decide a malincuore di intraprendere la battaglia al fianco di Daenerys per la conquista del continente, dall’altro abbiamo una Theresa May con meno potere. Il concetto però, a ben vedere, è simile. Entrambe si trovano costrette dalle contingenze ad avere a che fare con i popoli vicini: Theresa May alle elezioni europee non ci voleva proprio arrivare, così come Sansa Stark non ha particolare interesse in ciò che accade a temperature più miti. Ma il destino è lo stesso, e pure l’intenzione finale: noi partecipiamo, ma continuiamo a dare priorità agli affari nostri.

Se l’Europa diventa Westeros, individuare gli euroscettici non è troppo difficile. Abbiamo Marine Le Pen, una sorta di Cersei pre trono: decisa ad avere il potere, a dare un taglio netto con il passato. Non le interessano i valori di unione e coesione: ognuno faccia per sé, ma a modo mio è meglio. Riesce ad attirare i personaggi più controversi e unirli alla caccia del potere: Cersei conquista la testa più calda della casata Greyjoy, in Europa abbiamo le destre dell’est, capitanate da Viktor Orban, e il populismo all’italiana, ovvero Matteo Salvini.

Migranti e cambiamenti climatici come ‘bruti’ e ‘estranei’

Certo, non ci sono zombie da combattere tutti insieme, anche se una ventata di freddo è arrivata anche da noi. I cambiamenti climatici sono sempre stati una minaccia percepita come lontana, ma ormai hanno “passato la barriera”: sono loro il vero pericolo a cui l’Europa/Westeros deve far fronte (evitiamo per quanto possibile gli spoiler, suvvia), ma ai potenti interessa ben poco. Deve pensarci una bambina con le trecce, anzi due: quella “finta” – Lyanna Mormont – si scaglia urlando contro il gigante e il suo coraggio viene premiato, da noi la ragazza con le trecce – Greta Thunberg – urla un po’ meno, ma si scaglia allo stesso modo. Peccato che tra lei e il suo nemico ci sia chi la “incoraggia” a suon di «avanti gretina».

E sempre da oltre la barriera stanno arrivando “i bruti“: popoli diversi dagli abitanti di Westeros, con una tradizione e una storia che li rendono agli occhi dei cittadini dei sette regni molto diversi, addirittura inferiori direbbe qualcuno. E accoglierli all’altro lato della barriera fa storcere il naso a molti, mentre c’è chi, come Jon Snow, ne capisce il potenziale e ragiona in termini di umanità. Nel continente immaginato, George R. R. Martin i bruti arrivavano da foreste e terre fredde, in Europa invece arrivano dal mar Mediterraneo.

Europee Game of Thrones, Bruxelles come Approdo del Re