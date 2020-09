Anche Giani ringrazia la Vergine Maria dopo la vittoria elettorale

Eppure, di solito, è il politico della parte avversa a innalzare preghiere alla Vergine Maria. E, sempre di solito, quando lo fa, viene sommerso dalle critiche e dalle reprimende dei concorrenti. Ma stavolta, Matteo Salvini non c’entra nulla: è stato Eugenio Giani, il neoeletto presidente della regione Toscana, a recarsi al santuario di Montenero – in provincia di Livorno – per ringraziare la madonna per il risultato elettorale.

Eugenio Giani visita la madonna di Montenero dopo le elezioni

Il nuovo presidente della regione, infatti, ha annunciato la sua presenza in un luogo iconico del misticismo toscano – il santuario di Montenero, appunto – e si è fatto fotografare mentre accendeva un cero per la Madonna e mentre rivolgeva una preghiera dai banchi della chiesa. Diversi operatori della stampa locale lo hanno documentato e anche sui suoi canali social c’è stato spazio per la diffusione di immagini e di messaggi votivi.

Vi saluto dal santuario livornese di #Montenero dove ho reso omaggio alla Madonna patrona della #Toscana ribadendo, dalla galleria degli stemmi dei nostri 273 comuni, l’impegno per una regione più forte e unita! pic.twitter.com/X8nNHNP9ai — Eugenio Giani (@EugenioGiani) September 22, 2020

Se è vero che la religiosità unisce il territorio (la Madonna di Montenero è patrona della Toscana), è pur vero che la spiritualità dovrebbe restare fuori dall’agone politico, soprattutto quando viene pubblicizzata attraverso Facebook o Twitter. Insomma, non si possono usare due pesi e due misure: non possiamo storcere il naso quando è Matteo Salvini a farsi fotografare mentre bacia il rosario e brandisce il vangelo e far finta di niente quando un esponente del centrosinistra ( per di più laico e progressista) cerca di imitarlo.