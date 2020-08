Ora l’età media del contagio da coronavirus è 29 anni

L’Istituto Superiore di Sanità ha certificato un crollo verticale dell’età media contagiati da coronavirus. Si è passati dai 61 anni di media dell’inizio della pandemia agli attuali 29 anni. Segno inequivocabile che qualcosa è cambiato nella catena dei contagi. È il frutto del costante monitoraggio settimanale della massima autorità sanitaria in Italia, che sul medio periodo ha registrato nuovamente un abbassamento dell’età media: lo scorso mese, infatti, questa si attestava intorno ai 35 anni.

Età media contagiati, gli altri dati dell’ISS

Non è solo l’età media a essere monitorata dall’Istituto Superiore di Sanità: nella giornata di oggi, infatti, sono stati diffusi complessivamente i dati dei contagi importati dall’esterno. Al momento, il 20,8% dei contagi è stato introdotto in Italia da uno stato estero: in questa percentuale rientrano sia i vacanzieri di ritorno dal periodo di ferie, sia i migranti positivi che sono arrivati in Italia, ovviamente in misura diversa.

Nonostante l’età media contagiati si sia abbassata fino ai 29 anni (abbattendo quel muro dei 30 anni che, fino a questo momento, era stato il limite invalicabile – anche nell’opinione collettiva – della malattia), si registrano più casi di sintomatici. Tuttavia, la maggior parte dei contagi scoperti (oltre il 60%) è legata alle attività di screening su persone rientrate dall’estero e sulla loro catena di contatti. Scopriamo più contagiati (asintomatici, in questo caso) perché testiamo di più.

Età media contagiati e nuovi focolai

Quasi 500 nuovi focolai hanno portato il computo totale a 1374 in Italia. Ma secondo l’Istituto Superiore di Sanità la loro natura è profondamente cambiata: si tratta infatti di focolai legati ad attività ricreative (viaggi, attività sportive, contagi in locali per il divertimento) compatibile del tutto con l’abbassamento dell’età media di coloro che contraggono il virus nell’ultimo periodo.

