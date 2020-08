Una clamorosa esplosione a Beirut | VIDEO

Non è ancora perfettamente chiaro cosa sia successo a Beirut, dove una esplosione ha devastato il pomeriggio della capitale del Libano. All’altezza del porto, nel primo pomeriggio del 4 agosto, si è alzata una densa colonna di fumo bianco. All’improvviso, però, questa colonna di fumo si è trasformata in una potente esplosione che, a contatto con l’acqua, ha alzato dapprima una nube bianca a fungo e poi ha reso la colonna più densa e colorata di nero.

Diverse le testimonianze dirette che sono state raccolte sui social network e che stanno mostrando le immagini da Beirut. Ancora incerte, come detto, le cause dell’esplosione, così come il numero di eventuali vittime nell’aerea.

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Breaking: Video shows the moment of a massive explosion in Beirut, Lebanon. pic.twitter.com/pwE0c4QQV4 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 4, 2020

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

Esplosione Beirut, ancora da chiarire le cause di quanto accaduto

L’edificio bianco che si trova in prossimità della colonna di fumo che si era alzata inizialmente – come si vede da quest’ultima angolazione – sembra essere stato travolto in pieno dall’esplosione. Secondo i primi report che arrivano dall’area, l’esplosione sarebbe stata causata da un incendio all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio e le vittime sarebbero alcune decine.

Da questa prospettiva, infatti, si notano anche alcuni petardi e fuochi d’artificio che esplodono prima del colpo conclusivo.