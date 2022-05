CNR Pisa: nasce ESPAD, la piattaforma europea su adolescenti “a rischio”

Nel Progetto di indagine scolastica europea su alcol e altre droghe si legge che: «L’indagine è condotta nelle scuole dei paesi partecipanti nello stesso periodo e utilizzando una metodologia standard. Per stare al passo con l’emergere di nuovi comportamenti a rischio tra i giovani in tutta Europa, il questionario ESPAD viene costantemente adattato per includere nuovi argomenti, pur mantenendo una serie di domande fondamentali per tenere traccia delle tendenze chiave a lungo termine». I dati raccolti dalle indagini dal 1995 ad oggi da ESPAD sono stati, di recente, uniti per realizzare un database di tendenze inclusivo e ciò ha permesso – si legge nel Progetto – «di sviluppare questa piattaforma di consultazione. Per aumentare l’uso di questa eccezionale raccolta di informazioni, questo prezioso strumento è stato reso accessibile anche alla comunità scientifica». Che cos’è ESPAD? Uno strumento molto importante per analizzare quali sviluppi hanno una rilevanza sociale e sanitaria importante e quali, invece, un effetto limitato. Proprio per questo, ESPAD raccoglie informazioni chiave per monitorare i comportamenti a rischio degli adolescenti in Europa. Le informazioni interessano «la disponibilità percepita di sostanze, l’inizio precoce dell’uso di sostanze e le stime di prevalenza dell’uso di sostanze (sigarette, alcol, droghe illecite, inalanti, nuove sostanze psicoattive e prodotti farmaceutici). Vengono forniti anche altri indicatori chiave dell’uso intensivo e ad alto rischio di sostanze. Le informazioni raccolte comprendono la prevalenza del gioco d’azzardo per denaro, compreso il gioco d’azzardo online, la percentuale di studenti che giocano d’azzardo e mostrano comportamenti di gioco eccessivi o problematici e la prevalenza dell’uso e del gioco dei social media, nonché dell’uso problematico auto-percepito».

La nuova piattaforma permette agli utenti di accedere alle informazioni su tre livelli. Il primo è nella pagina d’ingresso, in cui si possono trovare mappe e grafici interattivi, gli ultimi risultati e le nuove tendenze in materia di sostanze e comportamenti a rischio. Il secondo livello, grazie alla ricerca per parole chiave, consente di esplorare le domande dei questionari ESPAD, capire quante persone hanno risposto e con quale frequenza per anno, Paese e sesso. Il terzo livello prevede la ricerca avanzata, ovvero un’esplorazione approfondita per gli utenti più esperti, che possono visionare i dati servendosi di molti parametri, oltre a salvare le ricerche fatte e scaricarne i risultati. Per la consultazione di quest’area è, però, necessaria una registrazione gratuita. Per tutelare l’anonimato, i dati vengono visualizzati solo in forma aggregata e attraverso grafici e misure statistiche. Sabrina Molinaro conclude che: «Il portale offre una panoramica unica dei dati disponibili sui giovani, sul consumo di sostanze e sui comportamenti a rischio in Europa ed è progettato per avvicinare lo studio ESPAD a coloro che desiderano saperne di più sul progetto, colmando così il divario tra ricerca e pratica». Per far comprendere l’utilità e la semplicità della piattaforma, è stato realizzato da Cnr-Ifc il video informativo. Qui è possibile trovare il questionario da compilare che, dopo averti garantito l’anonimato dei dati, ti chiede di proseguire inserendo alcune informazioni su di te.