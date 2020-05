Fit in Home, come allenare le braccia con uno zainetto e una sedia | VIDEO

La terza puntata di Fit in Hub è dedicata agli esercizi per braccia

Come per ogni attività sportiva, si dovrà riprendere gradualmente

Fit in Hub ci guida agli allenamenti casalinghi in vista della ripresa dell'esercizio fisico all'aria aperta

Gli esercizi per allenare braccia e spalle sono quelli più snobbati dal gentil sesso , mentre il sesso forte li preferisce di gran lunga a squat e affondi. In linea generale, al fine di avere un corpo atletico e armonioso, sarebbe opportuno bilanciare l’allenamento dei diversi gruppi muscolari, senza favorire uno piuttosto che l’altro. Ecco come fare esercizi per braccia utilizzando quel che abbiamo in casa.

L’allenamento di oggi, si realizza in 3 semplici esercizi per allenare la parte alta del corpo, in particolare braccia e spalle, alla portata di tutti. Prima di eseguire qualsiasi tipo di allenamento ti ricordiamo di verificare di essere nelle condizioni di salute per poterlo eseguire.

3 esercizi per braccia e spalle

Per eseguire l’allenamento, essendo sprovviste di attrezzi specifici sono stati usati:

il sacco per il bucato

una sedia

Se non possiedi un sacco per la lavatrice puoi anche utilizzare una bacinella carica di panni.

Curl Bicipiti

In piedi, afferra il sacco per il bucato, con entrambe le mani

Divarica leggermente le gambe e piega leggermente le ginocchia

Tieni le braccia attaccate al corpo e solleva il sacco portandolo verso il petto

Piega le braccia ed evita di muovere i polsi

Porta il sacco verso il basso e ripeti l’esercizio con movimento fluido per il numero di ripetizioni indicate

Press

In piedi impugna con entrambe le mani il sacco del bucato

Porta le mani all’altezza delle spalle e gomiti che puntano verso il basso

Stendi le braccia con un movimento deciso verso l’alto

Tieni attivo l’addome e non inarcare la schiena

Riporta le mani in posizione di partenza controllando quanto più possibile il movimento

ripeti l’esercizio con movimento fluido per il numero di ripetizioni indicate

Dip Tricipiti