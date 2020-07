Escalation tensioni Cina-USA: Pechino costretta a chiudere consolato a Houston

In una mossa che rappresenta l’escalation più significativa delle crescenti tensioni Cina-USA, Washington ha dato alla Cina 72 ore per chiudere il suo consolato a Houston, in Texas, citando accuse di spionaggio.

Il ministro degli esteri cinese ha definito la decisione “un’escalation senza precedenti” e ha minacciato ritorsioni pesanti, senza però fornire dettagli. Una portavoce del ministero ha anche aggiunto che, in seguito all’annuncio, l’ambasciata cinese nella capitale statunitense avrebbe ricevuto delle “minacce di morte” a causa dell'”ondata di odio” provocata da Washington.

«Gli USA dovrebbero fare un passo indietro, è una scelta sbagliata», ha scritto la portavoce in un tweet. «La Cina reagirà sicuramente con misure severe».

Tensioni Cina-USA: sanzioni, spionaggio e la lotta (fredda) per la supremazia globale

Secondo una fonte affidabile citata dal network singaporiano Channel News Asia (CNA), il leader del partito comunista starebbero vagliando l’ipotesi di chiudere il consolato statunitense a Wuhan in risposta alle azioni di Washington.

Durante una visita ufficiale in Danimarca, il segretario di stato Mike Pompeo ha parlato dei ripetuti cyber crimini della Cina nei confronti di proprietà intellettuali statunitensi ed europee, riferendosi anche alle due spie cinesi formalmente accusate questa settimana di aver infiltrato dei laboratori di ricerca americani.

«Il presidente Trump ha detto basta. Non permetteremo che questo continui a succedere», ha detto Pompeo durante una conferenza stampa. «Queste sono le azioni del presidente e continueremo su questa strada».

L’escalation delle tensioni Cina-USA giocano un ruolo fondamentale nelle prossime elezioni presidenziali del 2020, con Trump e Biden impegnati nel dimostrare di poter tener testa alla superpotenza asiatica.

Secondo il governo americano, il consolato cinese a Houston sarebbe fondamentale per il mantenimento del network di spionaggio di Pechino negli Stati Uniti , soprattutto tramite gli studenti cinesi nelle università locali.

Le relazioni tra le due superpotenze si sono drasticamente deteriorate nel corso degli scorsi mesi. Tra le ragioni principali ci sono la guerra commerciale, le sanzioni imposte a Pechino per la questione uigura, la situazione a Hong Kong e le tensioni militari nel Mare Cinese del Sud.

E’ difficile prevedere le prossime mosse dei due leader, ma secondo alcuni esperti, le tensioni Cina-USA starebbero raggiungendo livelli senza precedenti dall’instaurazione dei rapporti diplomatici nel 1979.